44 elbilar testade – så kort klarade de att köra

Danska konsumentrådet Tænks tog därför på sig uppgiften att testa 44 olika elbilar – för att ta reda på hur långt (eller kort) de olika modellerna klarade att köra i verkligare förhållanden.

Likt WLTP-testerna har de danska siffrorna också tagits fram i laboratoriemiljö – alltså inte på faktiska vägar. Testgrunden uppges vara densamma men danskarna adderade 31 kilometers körning, vilket bestod av en blandning av motorväg och landsväg. Som mest ska bilarna ha pressats upp i 130 km/h.

Småbilarna blir lidande i höga hastigheter

Värst drabbade av räckviddsförlusten jämför med de officiella WLTP-siffrorna skriver man att de små stadsbilarna är. De är generellt sett inte framtagna för att dundra fram i höga hastigheter på motorvägen i samma utsträckning som exempelvis en SUV är.

”När de testas på motorvägar pressas de också till gränsen”, kommenterar Thomas S. Pedersen från Tænks.

Bland de som tappade störst procentuell räckvidd under testet är Renault Twingo, som tidigare gett smakprov på flera haverier kopplade till överhettning på motorväg när den testkörts.

I övrigt skriver man att samtliga testade bilar presterade sämre än vad WLTP-siffrorna sa. För modeller från Opel och Audi kunde man mäta upp en differens på mer än 140 km. Sett i faktisk distans var Hyundai Ioniq 6 sämst, den tappade 148 km mot sin WLTP-räckvidd.

Bäst presterande uppger Mer Mobil att BMW iX2 (30 km avvikelse), Hyundai Inster (33 km avvikelse) och MG5 (47 km avvikelse) är.

107 procent högre förbrukning på vintern

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Trots dräpande testresultat menar danskarna att ytterligare en faktor kan kapa räckvidden ytterligare: vinterkylan.

Tænks räckviddstest genomfördes vid 23 plusgrader, alltså under förhållanden som är betydligt gynnsammare än en svensk vinterdag. I kompletterande tester av ett mindre antal elbilar kunde man se att förbrukningen ökade med 25–31 procent vid längre körningar när temperaturen sjönk till noll grader.

Vid kortare körningar blir effekten ännu tydligare. I ett test där bilarna kördes 23 kilometer under 30 minuter i minus 7 grader kunde elförbrukningen vara hela 107 procent högre. En stor del av förklaringen är att det går åt mycket energi för att värma upp kupén och batteriet när bilen är kall.