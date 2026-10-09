Snålade med lacken: Ägare ska få 60 000 kronor av Tesla

Och nu står även den populära Model 3 inför en egen återkallelse. Omkring 130 000 bilar berörs världen över, några exakta siffror för Sverige har inte släppts men i Tyskland – vars myndigheter uppmärksammat felet – gäller det omkring 12 600 bilar, skriver Autohaus.

Enligt Tesla är det vänsterstyrda Tesla Model 3 Premium tillverkade mellan 30 juni 2024 och 8 maj 2026 som kan lida av felet: Mjukvaran som styr en av krockkuddarna är inte rätt konfigurerad, vilket kan öka risken för personskador vid sidokollisioner.

Den som har en Tesla som kan innefattas av återkallelsen kan kontrollera sitt VIN-nummer på Teslas hemsida. Några verkstadsbesök slipper man dock att göra, på grund av att det är mjukvaran och inte krockkudden i sig som felar räcker det med en OTA-uppdatering.

Här hjälper inte ny mjukvara – lacken släpper

Historiskt har Tesla kritiserats för allt ifrån dåliga länkarmar till bristfälligt rostskydd, något Dagens PS skrivit om flertalet gånger. Och problematiken kring rostiga bilar verkar man inte riktigt kunna skaka av sig.

Det är norska Motor som berättar om en Teslaförare som vänt sig till branschorganisationen NAF, ungefär motsvarigheten till Motormännen här i Sverige, för råd kring lacksläpp.

Efter fyra år ska bilens färg börjat flagna, följden blev rostangrepp – något som Tesla inte velat ta på sig. Lösningen blev istället att posta stänkskydd som ägaren själv skulle montera.

NAF anade ugglor i mossen och bestämde sig för att mäta tjockleken på bilens lack. Bilen, en Tesla Model 3 från 2019, hamnade under lupp och mätningar gjordes på nio olika ställen.

I en av mätningarna var tjockleken en bara tiondel av den minsta rekommenderade färgtjockleken. I fyra mätningar låg tjockleken mellan 17 och 29 procent av den rekommenderade tjockleken, och i tre mätningar var tjockleken hälften av den rekommenderade tjockleken.