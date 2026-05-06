Tesla sämst på besiktningen – tänk på detta innan köp

Model Y står för ungefär 70 procent av de Teslor som inte godkänns.

I Danmark och Tyskland är läget liknande. Tyska besiktningsorganet TÜV konstaterar att Tesla Model Y är den 2-3 år gamla modellen med flest upptäckta fel på tio år. Omkring 17 procent av bilarna har fel som måste åtgärdas innan de anses vara kördugliga.

I vårt sydliga grannland rapporterades det i vintras att av 2 394 kontrollerade Model Y underkändes 1 069 bilar.

Där ligger felen

Teslorna är moderna, högteknologiska, vidunder och kostar därefter. Men de allra vanligaste felen hör till bilens mest basala funktioner: Dåliga bromsar, felaktig ljusinställning, fastrostad dragkrok och sliten hjulupphängning.

Den dåliga bromsverkan förklaras generellt med att bromsarna används för sällan, den regenerativa bromsningen har tagit över i vardagskörningarna.

Hjulupphängningen är ett historiskt problem, dålig kvalitet på länkarmar tillsammans med extra hög belastning på gummibussningar till följd av bilens tyngd kan orsaka rejäla haverier.

Dragkrokarna som anmärks på ska vara avtagbara, men lämnas oftast på bilen av ägaren – och då har de en tendens att fastna.

Att det just är besiktningsteknikern som upptäcker felen är egentligen inte speciellt konstigt. Till skillnad mot alla (?) andra tillverkare följer Teslas bilar inget spikat serviceprogram.

”Verkstäder har ett stort ansvar att kontrollera bilen, men de har även syftet att de upptäcker små fel innan de blir allvarliga. Och tar man inte hand om något när det börjar kärva, då blir det till slut ett haveri. Käpphästen som vi har är att förebyggande underhåll alltid är det billigaste”, säger Carl-Erik Stjernvall på M Sverige, till Ny teknik.