Efter våldsam krasch – BYD slog eget rekord med 6,95 km/h

Men gränsen på 500 km/h hägrade, och i en serie nya försök – varav ett resulterade i en våldsam krasch – kunde den kinesiska tillverkaren slå sitt eget rekord.

Dagens PS har tidigare gjort ett djupdyk i BYD:s superbil: Fyra elmotorer med totalt 2 978 hästkrafter, varvtak kring 30 000 och ett 1200-voltssystem som hanterar upp till 1000 ampere.

Ursinnet tämjs av smarta system som kan fördela kraften mellan samtliga fyra hjul mer än 100 gånger per sekund – viktigt när bilen ska hållas under kontroll i de extrema hastigheterna.

Slagen i spillror

Vad som händer när kontrollen tappas i närmare 500 knyck, visade BYD ett konkret exempel på nyligen. Under ett av världsrekordförsöken kom bilen, av en eller annan anledning, i kontakt med en skyddsbarriär. Resan tog då en abrupt vändning, bilen kasade över vägbanan och kolliderade våldsamt med skyddsräcket på andra sidan.

Bild: Skärmdump från kraschvideon publicerad av BYD.

Enligt video som bland annat publicerats hos Inside EVs lyckades föraren ta sig förhållandevis oskadd från vraket, som i sin tur fick lyftas med kran upp på en bärgningsbil för att lämna platsen.