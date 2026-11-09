BYD har sprängt 500-gränsen och slagit sitt eget hastighetsrekord med Yangwang U9 Xtreme. Men mätningarna lämnar eventuellt lite att önska när rekordet ska jämföras med andra.
Efter våldsam krasch – BYD slog eget rekord med 6,95 km/h
BYD har, med hårfin marginal, slagit sitt eget världsrekord. Förra året lyckades en ismagad förare trycka upp en Yangwang U9 Xtreme i 496,22 km/h – då korades modellen till världens snabbaste produktionsbil.
Men gränsen på 500 km/h hägrade, och i en serie nya försök – varav ett resulterade i en våldsam krasch – kunde den kinesiska tillverkaren slå sitt eget rekord.
Dagens PS har tidigare gjort ett djupdyk i BYD:s superbil: Fyra elmotorer med totalt 2 978 hästkrafter, varvtak kring 30 000 och ett 1200-voltssystem som hanterar upp till 1000 ampere.
Ursinnet tämjs av smarta system som kan fördela kraften mellan samtliga fyra hjul mer än 100 gånger per sekund – viktigt när bilen ska hållas under kontroll i de extrema hastigheterna.
Slagen i spillror
Vad som händer när kontrollen tappas i närmare 500 knyck, visade BYD ett konkret exempel på nyligen. Under ett av världsrekordförsöken kom bilen, av en eller annan anledning, i kontakt med en skyddsbarriär. Resan tog då en abrupt vändning, bilen kasade över vägbanan och kolliderade våldsamt med skyddsräcket på andra sidan.
Enligt video som bland annat publicerats hos Inside EVs lyckades föraren ta sig förhållandevis oskadd från vraket, som i sin tur fick lyftas med kran upp på en bärgningsbil för att lämna platsen.
503,17 km/h på allmän väg
Senast var det på hemmaplan som den tyska föraren Marc Basseng pressade en U9 Xtreme till toppfart. Den här gången ägde körningarna rum i Abu Dhabi, där en ungefär tio kilometer lång sträcka av motorvägen E11 stängdes av för trafik.
De första försöken genomfördes den 31 oktober och slutade med en toppnotering på 490 km/h. Efter att ingenjörerna justerat bland annat aerodynamik, fjädring och däcktryck lyckades teamet pressa upp hastigheten ytterligare – och det tidigare världsrekordet passerades med en marginal på 6,95 km/h.
Under den sista körningen nådde Yangwang U9 Xtreme 503,17 km/h. Därmed blev den även den första serietillverkade bilen att officiellt passera 500-gränsen, och rekordet skrevs in i Guinness rekordbok och uppmärksammades av Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).
Kritiken mot rekordet
Trots att det var det egna rekordet man lyckades bräcka är BYD långt ifrån ensamma i den alltjämt pågående tävlingen om att vara världens snabbaste produktionsbil.
Dagens PS har tidigare listat vilka märken och modeller som flåsar BYD i nacken, bland annat svenska Koenigsegg Agera RS som snittade 447,19 km/h under två körningar 2017.
BYD:s rekord sattes på en enda körning, vilket kritiker menar inte är helt enligt reglerna. Genom att göra som Koenigsegg, köra samma sträcka två gånger – en gång åt varje håll – minskar man risken för att externa faktorer som vind och lutning ska påverka utfallet.
Är man en regelpurist innebär det att amerikanska SSC Tuatara fortfarande är den snabbaste produktionsbilen i världen med snitthastigheten 455,3 km/h, uppmätt på två körningar i januari 2021.