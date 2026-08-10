Efter makens bortgång i mitten av 80-talet blev bilen stående i garaget. Då hade han berättat att värdet låg omkring 3 miljoner kronor, men änkan sköt försäljningen på framtiden – kanske blev det för känslosamt att göra sig av med den avlidne livskamratens ögonsten.
Sålde Ferrari för 35 miljoner – så kan du hitta en framtida klassiker
Nu, efter ungefär 40 år, skulle det dock bli dags för bilen, en Ferrari 275, att hitta en ny ägare. Och änkan hade en speciell köpare i åtanke, någon hon visste både hade mycket pengar och uppskattade fina bilar.
Men när samtalet kom till Jay Leno, den välkände amerikanska komikern och programledaren, fick änkan ett oväntat besked.
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Provisionen: Nybakta kakor
På fyra decennier hade den dyra bilen hunnit bli ännu mer värdefull. TV-kändisen Leno, menade att priset säkerligen hade tiodubblats och slog vad med kvinnan om att han skulle kunna sälja bilen åt henne för 4 miljoner dollar (cirka 37 miljoner kronor). Den enda betalningen han ville ha om han lyckades var en låda nybakta kakor.
Bilen togs vidare till den välrenommerade auktionsfirman Gooding & Company och Super car Blondie rapporterar att slutsumman landade strax under Lenos prognos: Drygt 35 miljoner kronor.
För änkans del innebar det en rejäl skjuts i ekonomin, och Jay Leno ska visst ha fått sina godsaker trots att han bommande prissättningen med ett par miljoner.
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Därför blir vissa bilar mer värdefulla med åldern
Långt ifrån varje bil som lämnas i ett garage i x-antal år ökar i värde, den bistra sanningen är att de allra flesta bilköpen är en förlustaffär – i alla fall sett till vad bilen köps för och vad den sedan kan säljas för.
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Men vissa bilar, likt änkans Ferrari, anses mer värdefulla desto äldre de blir.
Det finns flera faktorer som kan göra att en bil ökar kraftigt i värde med tiden. Sällsynthet är en av de viktigaste, menar branschexperter. Modeller som tillverkats i små volymer, eller som av andra anledningar blivit ovanliga, kan bli attraktiva när tillgången minskar.
Även kultstatus spelar stor roll. Bilar som får en trogen skara entusiaster kan behålla sin attraktionskraft långt efter att produktionen har upphört. Ett starkt varumärke, historia och en särskild design kan förstärka den effekten.
Ovanlig teknik och speciella detaljer kan också bli värdefulla. Saab 900 är ett bra exempel. Modellens egenheter bidrar till en särpräglad karaktär som i dag uppskattas av entusiaster.
Nostalgi är ytterligare en viktig faktor. När en generation som växte upp med en viss bil blir äldre och får större ekonomiska möjligheter kan efterfrågan på modeller från deras ungdom öka.
Hitta en framtida klassiker
För den som försöker hitta en framtida klassiker är det därför framför allt värt att hålla utkik efter bilar som är ovanliga, roliga eller speciella att köra, har tydlig karaktär eller tekniska egenheter och har ett starkt entusiastintresse.
Några av de mest intressanta framtida klassikerna kan vara bilar som marknaden ännu inte riktigt har upptäckt.