Sålde Ferrari för 35 miljoner – så kan du hitta en framtida klassiker

Därför blir vissa bilar mer värdefulla med åldern

Långt ifrån varje bil som lämnas i ett garage i x-antal år ökar i värde, den bistra sanningen är att de allra flesta bilköpen är en förlustaffär – i alla fall sett till vad bilen köps för och vad den sedan kan säljas för.

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Men vissa bilar, likt änkans Ferrari, anses mer värdefulla desto äldre de blir.

Det finns flera faktorer som kan göra att en bil ökar kraftigt i värde med tiden. Sällsynthet är en av de viktigaste, menar branschexperter. Modeller som tillverkats i små volymer, eller som av andra anledningar blivit ovanliga, kan bli attraktiva när tillgången minskar.

Även kultstatus spelar stor roll. Bilar som får en trogen skara entusiaster kan behålla sin attraktionskraft långt efter att produktionen har upphört. Ett starkt varumärke, historia och en särskild design kan förstärka den effekten.

Ovanlig teknik och speciella detaljer kan också bli värdefulla. Saab 900 är ett bra exempel. Modellens egenheter bidrar till en särpräglad karaktär som i dag uppskattas av entusiaster.

Nostalgi är ytterligare en viktig faktor. När en generation som växte upp med en viss bil blir äldre och får större ekonomiska möjligheter kan efterfrågan på modeller från deras ungdom öka.

Hitta en framtida klassiker

För den som försöker hitta en framtida klassiker är det därför framför allt värt att hålla utkik efter bilar som är ovanliga, roliga eller speciella att köra, har tydlig karaktär eller tekniska egenheter och har ett starkt entusiastintresse.

Några av de mest intressanta framtida klassikerna kan vara bilar som marknaden ännu inte riktigt har upptäckt.

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