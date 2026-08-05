Begränsad upplaga: 12Cilindri med manuell växellåda

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Lösningen är istället ett helt nytt system kallat Manuale by Wire. I stället för en mekanisk koppling mellan växelspak och växellåda behålls Ferraris åttastegade dubbelkopplingslåda, medan växelspaken och kopplingspedalen fungerar som mekaniska reglage som skickar förarens kommandon elektroniskt, enligt tillverkarens informationssida.

Växlar mellan automat och manuell

Växelmekanismen har frästs ur ett enda stycke höghållfast stål för att minimera glapp och ge en exakt växelkänsla. Den kombineras med Ferraris klassiska öppna växelgrind och en växelspak med en belyst växelkula. Växelmönstret lyser gult när bilen körs manuellt och vitt när automatläget är aktivt.

Den manuella tillåter användning av sex växlar, sjuan och åttan är reserverade för automatläget. Men sexans växel ska visst räcka för hastigheter på omkring 290 km/h. Bilen kan när som helst växla mellan manuellt och automatiskt läge, men saknar de paddlar bakom ratten som normalt används i Ferraris dubbelkopplingsmodeller.

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Även kopplingspedalen har lagts stor vikt vid. Ferrari uppger att motståndet motsvarar 15 kilogram, samma pedaltryck som i märkets sista serieproducerade modell med traditionell manuell växellåda.

Utvecklingsarbetet ska även ha omfattat provkörningar av äldre Ferrari-modeller för att återskapa känslan i den klassiska öppna växelgrinden, skriver Car Magazine som fått chansen att känna och klämma på det nya växelsystemet.