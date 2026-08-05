Ferraris mest trogna kunder har under lång tid efterfrågat en modern bil med manuell växellåda. Önskemålen har ställt märkets ingenjörer inför ett ganska betydande aber: Dagens V12-modeller levererar alldeles för mycket kraft för en konventionell manuell växellåda.
Begränsad upplaga: 12Cilindri med manuell växellåda
Enligt Ferrari skulle motoreffekten behöva sänkas kraftigt för att en traditionell konstruktion skulle klara belastningen, samtidigt som koppling och drivlina skulle bli både större och tyngre.
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Lösningen är istället ett helt nytt system kallat Manuale by Wire. I stället för en mekanisk koppling mellan växelspak och växellåda behålls Ferraris åttastegade dubbelkopplingslåda, medan växelspaken och kopplingspedalen fungerar som mekaniska reglage som skickar förarens kommandon elektroniskt, enligt tillverkarens informationssida.
Växlar mellan automat och manuell
Växelmekanismen har frästs ur ett enda stycke höghållfast stål för att minimera glapp och ge en exakt växelkänsla. Den kombineras med Ferraris klassiska öppna växelgrind och en växelspak med en belyst växelkula. Växelmönstret lyser gult när bilen körs manuellt och vitt när automatläget är aktivt.
Den manuella tillåter användning av sex växlar, sjuan och åttan är reserverade för automatläget. Men sexans växel ska visst räcka för hastigheter på omkring 290 km/h. Bilen kan när som helst växla mellan manuellt och automatiskt läge, men saknar de paddlar bakom ratten som normalt används i Ferraris dubbelkopplingsmodeller.
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Även kopplingspedalen har lagts stor vikt vid. Ferrari uppger att motståndet motsvarar 15 kilogram, samma pedaltryck som i märkets sista serieproducerade modell med traditionell manuell växellåda.
Utvecklingsarbetet ska även ha omfattat provkörningar av äldre Ferrari-modeller för att återskapa känslan i den klassiska öppna växelgrinden, skriver Car Magazine som fått chansen att känna och klämma på det nya växelsystemet.
Stoppar felväxlingar
Om ett växelval riskerar att skada drivlinan skapas ett mekaniskt motstånd i växelspaken som hindrar växlingen. Föraren kan fortfarande få motorstopp och använda häl-och-tå-teknik, men felväxlingar som skulle kunna orsaka motorskador tillåts inte. Dubbelkopplingslådan kan dessutom förbereda alternativa växlar om föraren väljer en oväntad utväxling.
Enligt Ferrari är systemet lika snabbt som den ordinarie dubbelkopplingslådan när det används optimalt, även om den manuella körningen ställer betydligt högre krav på föraren.
Tekniken introduceras enligt uppgift i en begränsad specialmodell, 12Cilindri Manuale, som byggs i 1 499 exemplar. Modellen uppges få samma V12-motor på 820 hästkrafter och 678 Nm som standardbilen, med en acceleration från 0 till 100 km/h på 2,9 sekunder och en toppfart på 340 km/h. Samtliga exemplar ska dessutom byggas genom Ferraris individualiseringsprogram Tailor Made, vilket innebär stora möjligheter till personlig specifikation.
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