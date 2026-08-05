1 579 hk och toksnabb laddning – så här tycks det om Denza Z

Tekniken

Denza Z beskrevs i våras som toppmodern, teknikpackad och toksnabb, och så är fallet även nu efter att journalisterna fått känna och klämma.

Den främre motorn utvecklar 671 hästkrafter på egen hand, medan de båda elmotorerna bak bidrar med 465 hästkrafter vardera. Den sammanlagda systemeffekten uppgår till 1 579 hästkrafter och 1 260 Nm i vridmoment. Bilen accelererar från 0 till 100 km/h på 2,25 sekunder och har en toppfart på 300 km/h.

Denza Z är utrustad med luftfjädring och Disus-M, ett system med magnetoreologiska stötdämpare vars styvhet kan justeras automatiskt beroende på valt körläge. Den mer baninriktade Racing-versionen använder i stället konventionella spiralfjädrar, men behåller Disus-M-systemet. Kolfiberkeramiska bromsar ingår oavsett version.

ANNONS

Läs mer: Aston Martin för 30 miljoner återkallas för bromsproblem

För den som vill köra på bana finns ett särskilt Track-läge som gör Disus-M-dämparna styvare. Via en knapp på ratten kan föraren dessutom aktivera Boost-läget, vilket frigör 30 procent extra vridmoment från elmotorerna under upp till 20 sekunder, skriver Car Magazine.

Den sinnesjukt snabba laddningen

Denza Z kommer i tre utföranden, alla utrustade med ett 76 kWh-batteri som ska kunna köra uppemot 40 mil. Batteriet kommer från moderbolaget BYD och ska tillsammans med bilens 1000-voltsarkitektur klara av så kallad ”flash charging”: Har du tillgång till en 1500 kWh-laddare ska det räcka med cirka 5 minuter för att fylla på från 10–70 procent.

Hur många sådana laddare det finns i Sverige? Inga, så vitt vi vet.

Körkänslan

Det enorma kraftpaketet som är Denza Z kräver en hel del från bilens fysiska konstruktion. Konsensus verkar vara att konstruktionen inte riktigt räcker till för att på ett ”bekvämt sätt” våga ösa på ordentligt.

Car Magazine summerar: ”Även i Sport-läget är fjädringen i det mjukaste laget och bilen gungar en aning för mycket – åtminstone vid bankörning under vår provkörning. Det innebär att föraren måste vara försiktig när Denza Z kastas in i kurvor, så att bilens balans inte rubbas i onödan. Vid hårda inbromsningar blir dessutom bakvagnen märkbart nervös och orolig när bilen hanterar de extrema G-krafter som uppstår.”

ANNONS

Läs mer: Sju års väntan över – unika superbilen från De Tomaso levererad





