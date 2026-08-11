Bolaget som förlorar 2,9 miljoner per såld bil

Omsättningen steg visserligen till 405 miljoner dollar under kvartalet, men förlusterna fortsätter att skena, rapporterar Wall Street Journal. Lucid har dessutom tvingats dra ned på kostnaderna och i juni genomfördes en större uppsägningsrunda som berörde omkring 18 procent av den amerikanska personalstyrkan.

Bolaget också upp lanseringen av sin viktigaste volymmodell. Den nya, mindre elbilen Cosmos var tidigare planerad till slutet av 2026. Premiären har nu flyttats till andra halvan av 2027.

”Operationell omställning”

Lucids nye vd Silvio Napoli har beskrivit situationen som en operationell omställning. Bolaget ska minska kostnaderna med omkring 1,4 miljarder dollar under 2026 och anpassa produktionen bättre efter efterfrågan.

En fördel är dock att de har ägare som kan äta förlusterna, i alla fall hittills. Bolaget kontrolleras till stor del av Saudiarabiens statliga investeringsfond PIF, som fortsatt har skjutit till kapital. I april tog Lucid in omkring 1,05 miljarder dollar i nytt kapital, där PIF stod för en stor del.

Aktien ned 40 procent

Med det senaste kapitaltillskottet har Lucid likviditet nog att bedriva verksamheten en bra bit in på nästa år, även om vinden inte hunnit vända innan dess.

Hittills i år är Lucid Motors aktie ned 40,5 procent.

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