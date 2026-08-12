Polisen slog till mot Londons lyxbilar – Ferrari för 50 miljoner kronor beslagtogs

Den nya lagen om självständigt förverkande gick igenom hösten 2024, där polisen fick rätt att beslagta egendom som misstänks komma från brottslig verksamhet, även om det inte finns någon misstanke om ett specifikt brott.

Kronofogden utmätte lyxbilar för runt 115 miljoner kronor samma år och året därpå utmätes egendom till ett värde av nära 68 miljoner kronor mellan januari och juli.

Kriminellas lyxbilar leder till stora summor pengar för staten. (Foto: TT)

I London har det funnits ett annat problem.

Klagar på stret racing

Staden har under flera år haft problem med högljudda och aggressiva bilförare, särskilt i områden där dyra sportbilar samlas. Boende och företag har klagat på motorljud, street racing och farlig körning.

För myndigheterna handlar insatsen därför inte om att rikta sig mot rika bilägare som grupp. Det centrala är om fordonen är lagliga och om förarna följer trafikreglerna, enligt Robb Report.

”Genom insatser som denna griper vi dessa förare och beslagtar deras bilar, så att vi kan hålla vägarna säkra och sända en tydlig signal om att vi inte accepterar deras vårdslösa och farliga beteende”, säger specialinspektör Geoff Tatman i ett uttalande.

Metropolitan Police beslagtog omkring 90 fordon värda mer än åtta miljoner pund efter helgen, som en Lamborghini Revuelto. (Foto: Metropolitan Police)