Londons gator har under sommaren fyllts av exklusiva sportbilar och superbilsträffar. Under en omfattande polisinsats i helgen fick emellertid flera av ägarna lämna sina bilar bakom sig.
Polisen slog till mot Londons lyxbilar – Ferrari för 50 miljoner kronor beslagtogs
Totalt beslagtog Metropolitan Police omkring 90 fordon värda mer än 8 miljoner pund, motsvarande över 100 miljoner svenska kronor.
Samma utveckling har redan pågått ett par år i Sverige,
Den nya lagen om självständigt förverkande gick igenom hösten 2024, där polisen fick rätt att beslagta egendom som misstänks komma från brottslig verksamhet, även om det inte finns någon misstanke om ett specifikt brott.
Kronofogden utmätte lyxbilar för runt 115 miljoner kronor samma år och året därpå utmätes egendom till ett värde av nära 68 miljoner kronor mellan januari och juli.
I London har det funnits ett annat problem.
Klagar på stret racing
Staden har under flera år haft problem med högljudda och aggressiva bilförare, särskilt i områden där dyra sportbilar samlas. Boende och företag har klagat på motorljud, street racing och farlig körning.
För myndigheterna handlar insatsen därför inte om att rikta sig mot rika bilägare som grupp. Det centrala är om fordonen är lagliga och om förarna följer trafikreglerna, enligt Robb Report.
”Genom insatser som denna griper vi dessa förare och beslagtar deras bilar, så att vi kan hålla vägarna säkra och sända en tydlig signal om att vi inte accepterar deras vårdslösa och farliga beteende”, säger specialinspektör Geoff Tatman i ett uttalande.
Tog dyr Ferrari
Bland de beslagtagna bilarna fanns en extremt sällsynt Ferrari Monza SP2, värderad till omkring 3,7 miljoner pund, eller kring 50 miljoner kronor.
Modellen tillverkades endast i 499 exemplar och tillhör Ferraris mest exklusiva moderna bilar.
Det spektakulära Ferrari-beslaget skedde i Mayfair, ett av Londons mest exklusiva områden. Bilen var registrerad i Dubai och hade enligt uppgifterna bara befunnit sig i Storbritannien i ungefär ett dygn när polisen stoppade den.
Polisen riktade även in sig på andra områden som kring Hyde Park, Kensington och Chelsea. Där tog man bland annat en Bentley Continental, en Lamborghini Revuelto, en Rolls-Royce Cullinan samt flera modeller från Mercedes-Benz och Porsche.
När det gäller Ferrari Monza SP2 var problemet inte bilen i sig, utan personen bakom ratten. Föraren hade endast ett provisoriskt körkort och saknade försäkring för att köra bilen i Storbritannien.
Polisen beslutade därför att beslagta bilen och därmed sätta ner foten för de som trodde att de kunde bete sig hur de vill på Londons gator.
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