Ljusblå extraljus – här är bilarna som kan beröras

Samtidigt stundar ett avgörande beslut på EU-nivå. Utskottet för motorfordon ska bestämma om Teslas självkörande teknik ska godkännas för regionens vägar. Redan nu har flera länder gett tummen upp till Full Self Driving (Supervised) – eller Tesla Assisted Driving, som man har fått uppdatera namnet till.

De olika bolagen menar att de självkörande fordonen kommer att bidra till en säkrare trafik och färre allvarliga olyckor, men än är bilarna inte felfria. Dagens PS har flera gånger rapporterat om hur autonoma bilar varit inblandade i allt från små trafikmissar till uppmärksammade dödsolyckor – där både människor och djur förolyckats.

Amerikanska förslaget: Varselljus

Den amerikanska trafikmyndigheten NHTSA menar att de självkörande fordonen bör märkas ut i trafiken. Därför föreslår man nu att berörda bilar ska utrustas med cyanfärgade – alltså ljusblå – extralysen.

En viktig anledning till förslaget är, enligt Electrek, att räddningspersonal snabbt ska kunna ta reda på om ett fordon är autonomt. Vid en olycka ska man inte råka anta att bilen är tom bara för att ingen sitter i förarsätet.

Enligt förslaget ska lamporna tändas när bilen kör autonomt och släckas när en förare tar över körningen. De ska vara synliga från alla håll med ljuspunkter fram, på sidorna och baktill. Lamporna ska dessutom placeras minst cirka 38 centimeter över marken.

Till en början föreslås reglerna vara frivilliga, men den amerikanska tidningen menar dock att förslaget skulle kunna bana väg för framtida krav.

Inspiration från Mercedes

Idén kommer från Mercedes-Benz, som har testat cyanblå lampor på bilar utrustade med förarassistanssystemet DRIVE PILOT. Det är ett system för autonom körning på nivå 3, vilket innebär att bilen under vissa förhållanden kan ta över körningen och ansvaret från föraren.

ANNONS

Mercedes har testat tekniken i Kalifornien under två år. Nu vill den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA ta konceptet vidare, efter att även branschorganisationen SAE ställt sig bakom förslaget.

Även Kina vill införa en gemensam ljussignal för självkörande bilar. Där ska det turkosblå ljuset ersätta de olika signaler som biltillverkare i dag använder för att visa att fordonen kör autonomt. Den kinesiska standarden föreslås träda i kraft 2028. I USA har någon tidsplan ännu inte presenterats.