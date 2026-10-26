Friktionsdäcken har utvecklats rejält genom åren och skillnaden mot dubbdäcken är inte längre lika självklar. Det menar en finsk däckexpert.
Däckexpert avlivar myt om friktionsdäck: "Är säkra"
Dubbat eller odubbat – den nordiska motorvärldens Pepsi vs Coca-Cola. Alla har olika preferenser och lyfter för- respektive nackdelar för att styrka sina åsikter.
Friktionsdäcken beskrivs som mer miljövänliga, behagligare att köra med och bättre lämpade för att klara hela vinterperiodens utmanande och varierande väglag. Dubbdäcken däremot, de menar många är säkrast när det gäller de knivigaste körförhållandena på isiga vägar.
Förra året skrev DN om hur fler och fler går över till odubbade alternativ, däckforskaren Mattias Hjort menade då att det troligtvis skulle innebära fler trafikolyckor.
”Har utvecklats mer än dubbdäcken”
Från finskt håll låter det dock annorlunda. Jukka Antila, chef för däcktester på UTAC Automotive Testing Finland, intervjuas av Auto Today och menar att säkerhetsfrågan är en seglivad myt.
”Föreställningen att friktionsdäck skulle vara farliga lever kvar sedan 1990-talet. Men under årtiondena har friktionsdäcken utvecklats mer än dubbdäcken. Precis som med andra tekniska konsumentprodukter finns det både bra och dåliga friktionsdäck. Däcken slits också, vilket försämrar greppet. Men friktionsdäck av god kvalitet och i gott skick är säkra att köra med”, konstaterar han.
Färre olyckor med odubbat
Antilas påstående verkar hitta stöd i forskning. Han refererar till en undersökning från finska trafikmyndigheten som visar att andelen dödsolyckor med friktionsdäck vid vinterväglag legat stadigt på cirka sex procent under perioden 2011–2020, medan andelen bilar som faktiskt kör med odubbade däck ökat från 12 till nästan 20 procent.
Absolut viktigast, menar han, är hur föraren förhåller sig till väglaget.
”Är det halt måste man köra försiktigare, sänka hastigheten med 20 kilometer i timmen och hålla avståndet till framförvarande fordon”, säger han och fortsätter:
”Friktionsdäck fungerar bra under alla förhållanden, även på isiga vägar.”
Kontrollera dina däck
Trafiksäkerheten avgörs också av däckens kvalitet och skick. Dagens PS har tidigare rapporterat om att drygt 30 000 hjul lossnar från bilar varje år och att en hög andel förare kör med alldeles för lågt däcktryck – båda faktumen sådant som kan bära med sig ödesdigra konsekvenser på vägarna.
Bland annat däcktillverkaren Goodyear menar det är av högsta vikt att bilägare har bra koll på sina däck.
”I oktober är det lätt att fokusera på själva däckbytet, men det är minst lika viktigt att kontrollera vilket skick däcken är i. Inför höstlovet och den kallare perioden är det därför klokt att lägga några extra minuter på att kontrollera tryck, slitage och eventuella skador. Enkla saker som kan göra stor skillnad när vägförhållandena snabbt förändras”, säger Stefan Engdahl, Försäljningschef för Goodyear i Sverige och Finland, i ett pressmeddelande.
Goodyear pekar också ut de viktigaste kontrollerna: Däcktrycket, eventuella skador, slitage och mönsterdjup.