Däckexpert avlivar myt om friktionsdäck: "Är säkra"

Färre olyckor med odubbat

Antilas påstående verkar hitta stöd i forskning. Han refererar till en undersökning från finska trafikmyndigheten som visar att andelen dödsolyckor med friktionsdäck vid vinterväglag legat stadigt på cirka sex procent under perioden 2011–2020, medan andelen bilar som faktiskt kör med odubbade däck ökat från 12 till nästan 20 procent.

Absolut viktigast, menar han, är hur föraren förhåller sig till väglaget.

”Är det halt måste man köra försiktigare, sänka hastigheten med 20 kilometer i timmen och hålla avståndet till framförvarande fordon”, säger han och fortsätter:

ANNONS

”Friktionsdäck fungerar bra under alla förhållanden, även på isiga vägar.”

Kontrollera dina däck

Trafiksäkerheten avgörs också av däckens kvalitet och skick. Dagens PS har tidigare rapporterat om att drygt 30 000 hjul lossnar från bilar varje år och att en hög andel förare kör med alldeles för lågt däcktryck – båda faktumen sådant som kan bära med sig ödesdigra konsekvenser på vägarna.

Bland annat däcktillverkaren Goodyear menar det är av högsta vikt att bilägare har bra koll på sina däck.

”I oktober är det lätt att fokusera på själva däckbytet, men det är minst lika viktigt att kontrollera vilket skick däcken är i. Inför höstlovet och den kallare perioden är det därför klokt att lägga några extra minuter på att kontrollera tryck, slitage och eventuella skador. Enkla saker som kan göra stor skillnad när vägförhållandena snabbt förändras”, säger Stefan Engdahl, Försäljningschef för Goodyear i Sverige och Finland, i ett pressmeddelande.

Goodyear pekar också ut de viktigaste kontrollerna: Däcktrycket, eventuella skador, slitage och mönsterdjup.