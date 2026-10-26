Svensk i Cybertruck stoppad av tysk polis – tvingades lämna bilen

I en artikel från 2024 rapporterade The Guardian att bilens deformationszoner ifrågasattes i debatten om huruvida modellen kunde godkännas för europeiska vägar. Deformationszonerna i moderna bilar är till för att absorbera krafterna som genereras vid en kollision.

Vidare ska också bilens vassa kanter och ljusdesign vara en säkerhetsrisk, enligt Teslamag.

Men genom att modifiera exemplar har vissa Cybertruck-ägare lyckats få sina bilar godkända för europeiska vägar – däribland bröderna Hamid och Wahid från Datanova, som Allt om Elbil skrivit ett reportage om.

För att just den bilen skulle bli godkänd i EU har den utrustats med extra gummilister runt de skarpa kanterna, extra bakljus och dimljus samt fått omprogrammerad mjukvara för europeiska regler. En uppskattad prislapp ligger på omkring 1,6 miljoner kronor för inköp och modifieringar.

Svensk fick lämna Cybertruck hos polisen

I rapporter från flera tyska medier, bland annat Merkur, framgår det att tysk trafikpolis stoppat en 50-årig svensk bakom ratten på en Cybertruck. Bilen – registrerad i Polen – körde på A99 i närheten av Vaterstetten, en liten ort strax utanför München.

Föraren ska inte ha kört för snabbt, eller uppseendeväckande på annat vis, enligt BR24:s rapportering. Istället ska polisen ha fattat intresse för bilen just på grund av att det handlade om en Cybertruck.

Modellen är godkänd för trafik i Tyskland, såvida den är registrerad i ett annat land – i Tyskland kan den nämligen inte registreras, skriver tidningen.

Men kravet för att köra bilen är att man har ett C1-körkort, vilket den stoppade svensken inte kunde visa upp vid stoppet i trafikkontrollen. Det vanliga B-körkortet räckte alltså inte till, därför att bilens godkända totalvikt uppgick till 4,2 ton.

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Polisen beslutade därför att resan nått sitt slut, och föraren fick inte köra vidare. Istället ska bilen ha parkerats utanför polisstationen i väntan på att någon med rätt körkortsbehörighet kan hämta den.

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