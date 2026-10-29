Livsfara: Bilars nödbroms förvirras av reflexer i mörkret

Dagens PS har tidigare rapporterat om hur de avancerade systemen vaggar in vissa förare i en falsk trygghet, vilket gör att de släpper fokuset från körningen och börjar syssla med andra saker samtidigt som bilen kör.

I undersökningen vi då granskade berättade nästan hälften av de tillfrågade att de blivit mindre uppmärksamma bakom ratten sedan de skaffat en bil med förarassistans. Vanligt var att man fipplade med mobiltelefonen eller åt samtidigt som man körde.

I samma artikel tittade vi också på riskerna med sådant beteende: I flera testade bilmodeller fanns brister med hur assistanssystemen tolkade verkligheten, vilket kunde resultera i allt från hastighetsöverträdelser till spökbromsningar.

Förvirras av reflexer – kör på barndockan

I en ny undersökning från tyska motororganisationen ADAC synliggör man ytterligare risker med just nödbromsen.

ADAC skriver att det inte finns något formellt krav på att nödbromsen i nya bilar ska klara av att identifiera barn och vuxna i varselkläder, men att det – med vinterhalvårets mörker som bakgrund – ändå är värt att testa.

Sammantaget testades Mercedes CLA, Tesla Model Y, BYD Seal, Hyundai Tucson, Dacia Duster och Opel Astra. När en docka i vuxenstorlek klätts med vanlig varselväst och placerats på vägen kunde samtliga modeller agera korrekt och stanna. Detsamma gällde när man använde en barndocka i mörka kläder – alla bilar upptäckte dockorna och lyckades bromsa i tid.

När vuxendockan istället klätts i heltäckande varselkläder, likt vägarbetare eller blåljuspersonal brukar ha på sig, blev resultatet ett helt annat. Nästan alla bilar misslyckades med att upptäcka dockan och körde rakt på den. Nära inpå identiskt resultat fick man när barndockan fått reflexer, bara Mercedesen lyckades avvärja kollisionen i tid.