Moderna bilars nödbromsar ska rädda liv, men ett tyskt test visar att reflexer och varselkläder kan få tekniken att fallera. Flera bilar körde rakt på dockorna som fått varselkläder.
Livsfara: Bilars nödbroms förvirras av reflexer i mörkret
Moderna bilar konstrueras med avancerade förarassistanssystem som ska göra vägarna säkrare. Vissa av systemen kräver EU att bilarna ska ha, däribland de system som hjälper föraren ha koll på hastighetsbegränsningar. Också den automatiska nödbromsen räknas in bland de obligatoriska säkerhetssystemen som nya bilar måste ha.
Dagens PS har tidigare rapporterat om hur de avancerade systemen vaggar in vissa förare i en falsk trygghet, vilket gör att de släpper fokuset från körningen och börjar syssla med andra saker samtidigt som bilen kör.
I undersökningen vi då granskade berättade nästan hälften av de tillfrågade att de blivit mindre uppmärksamma bakom ratten sedan de skaffat en bil med förarassistans. Vanligt var att man fipplade med mobiltelefonen eller åt samtidigt som man körde.
I samma artikel tittade vi också på riskerna med sådant beteende: I flera testade bilmodeller fanns brister med hur assistanssystemen tolkade verkligheten, vilket kunde resultera i allt från hastighetsöverträdelser till spökbromsningar.
Förvirras av reflexer – kör på barndockan
I en ny undersökning från tyska motororganisationen ADAC synliggör man ytterligare risker med just nödbromsen.
ADAC skriver att det inte finns något formellt krav på att nödbromsen i nya bilar ska klara av att identifiera barn och vuxna i varselkläder, men att det – med vinterhalvårets mörker som bakgrund – ändå är värt att testa.
Sammantaget testades Mercedes CLA, Tesla Model Y, BYD Seal, Hyundai Tucson, Dacia Duster och Opel Astra. När en docka i vuxenstorlek klätts med vanlig varselväst och placerats på vägen kunde samtliga modeller agera korrekt och stanna. Detsamma gällde när man använde en barndocka i mörka kläder – alla bilar upptäckte dockorna och lyckades bromsa i tid.
När vuxendockan istället klätts i heltäckande varselkläder, likt vägarbetare eller blåljuspersonal brukar ha på sig, blev resultatet ett helt annat. Nästan alla bilar misslyckades med att upptäcka dockan och körde rakt på den. Nära inpå identiskt resultat fick man när barndockan fått reflexer, bara Mercedesen lyckades avvärja kollisionen i tid.
Uppmaningen: Sluta inte använda reflex
Slutsatsen från testerna är både förvirrande och skrämmande: Ju mer synliga gångtrafikanter gör sig på vägen, desto svårare verkar det bli för moderna bilars nödbroms att upptäcka dem.
Uppmaningen från ADAC är dock tydlig. Gångtrafikanter ska fortsätta använda väl synliga kläder i höst- och vintermörkret.
Så många räddas av reflexer
Folksam skriver att en bra reflex gör att fotgängare syns på upp till 125 meters håll för en bil med halvljus, och hela 450 meter med helljus. Använder man inte reflex och har mörka kläder på sig syns man först när bilen är 20-30 meter bort – vilket ger bilföraren i väldigt lite tid att reagera på.
I en finsk undersökning granskade man olyckor där 23 fotgängare utan reflex omkommit i mörker eller skymning. Olycksutredare bedömde då att nio av dödsfallen, alltså 40 procent, sannolikt hade kunnat undvikas med reflex.