Allt fler missbrukar bilens säkerhetssystem – käkar mat och scrollar

Bland yngre förare är uppmärksamhetsproblematiken mer påtaglig. Nästan hälften av svarande mellan 18 och 24 år säger att de har använt förarassistans för att ägna sig åt annat under körningen; det kan handla om allt från att scrolla på mobilen till att äta. Bland unga män är siffran ännu högre – hela 63 procent.

Många upplever att bilarnas säkerhetssystem faktiskt gör nytta. Ungefär en tredjedel säger att förarassistanssystemen hjälpt dem att undvika en farlig trafiksituation på ett eller annat sätt.

Men tester från brittiska Thatcham Research visar att förarassistanssystemen inte alltid är fullt så pålitliga som tillverkarna vill ge sken av.

Genom att utsätta moderna bilar för svåra trafiksituationer på vanliga vägar har organisationen granskat hur olika förarassistanssystem beter sig utanför bilfabrikernas testbanor.

Spökbromsar och feltolkar hastighetsskyltar

I ett test med en Tesla Model Y uppger man att förarassistansen fungerade mycket bra i långsam kökörning. På andra vägar led bilen av så kallad spökbromsning, vilket innebär att den bromsar kraftigt för hinder och faror som feltolkas – eller helt enkelt inte finns.

Vid höga hastigheter kan sådana störningar bli livsfarliga. Och forskarna menar att system som uppfattas som opålitliga gärna stängs av helt av föraren.

”Teslas system är känsligare än vad regelverket kräver, men risken är att det irriterar föraren, som då helt enkelt stänger av det”, säger Yousif Al-Ani, chefsingenjör för förarassistanssystem på Thatcham Research till Autocar.

Thatchams tester visar också att systemen kan ha svårt att tolka hastighetsbegränsningar korrekt. Ett av systemen, i en MG ZS, hade 91,3 procents träffsäkerhet på att läsa hastighetsskyltar när resultatet räknades över en längre körsträcka. När forskarna i stället tittade på varje tillfälle då hastighetsgränsen faktiskt ändrades sjönk träffsäkerheten till 74,3 procent. Med andra ord tolkade bilen fel var fjärde gång.

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”Förarassistanssystem kan vara otroligt effektiva. Men hur bra de faktiskt fungerar utanför de tester som regelverket kräver, och i verklig trafik under olika förhållanden, är fortfarande svårt att veta. För oss handlar det om att se vilka system som faktiskt fungerar bäst i verkligheten”, konstaterar Al-Ani.

Slutsatsen som får dras är att förare, trots avancerade assistanssystem, behöver hålla ögonen på vägen – och händerna på ratten – ett tag till.

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