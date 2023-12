Nya Dacia Duster: För bra för att vara sann?

Dacia kom in på markanden som en hack-kyckling direkt. Som den fattige kusinen från landet som nu skulle in till staden och försöka smälta in.

Nu efter några år så har märket börjat sätta sig.

Marknadsföringen att erbjuda enkla bilar till bra priser, har börjat få fäste hos köparna. Och Dacia har lyckats få kunder som annars skulle köpt begagnat att kliva över linjen och köpa nytt istället.

Stuket är modernt och smälter bra in i bilvärldens övriga design (Foto: Dacia)

Det är dock lite klurigt detta, att erbjuda billiga alternativ. För det kör ju ihop sig den dagen då en modell måste förnyas. Att då skapa en fräschare bil utan att uppgradera den så den blir finare, det är en konst.

När Dacia nu släpper en uppdaterad variant av sin sneak-Suv Duster, hissas omedelbart varningsflaggorna.

Inte för att den nya bilen ska vara dålig. Förmodligen tvärt om. Snarare att den nya bilen ska tappa greppet som det billiga alternativet.

Vid en första anblick är det verkligen en enkel, ny bil som Dacia presenterar. Den gamla lite, kanske elakt sagt, enfaldiga designen är borta och ersatt av en bil som på alla sätt smälter in i dagens moderna bildesign.

Miljöfokuset är starkt. 20% av all plast på bilen är återanvänd. (Foto: Dacia)

David Durand som är Dacias designchef, presenterar Dustern som den met attraktiva Duster någonsin och som lever upp till bilens värdegrund “Robust för utomhusaktiviteter”.