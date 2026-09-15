Lamborghini har 7600 hästkrafter men toppar 83 km/h – på sjön

Men de senaste åren har man också experimenterat med båtar. När en superbilstillverkare bygger båtar handlar det självklart om toppmoderna ultrayachter i prisklass norr om några miljoner svenska kronor.

Först ut var Lamborghini 63, en 19 meters speedboat på 24 ton. Med dubbla V12-motorer på 2000 hästkrafter ska toppfarten ligga på strax över 60 knop. Modellen, som utvecklats tillsammans med Tecnomar, började levereras under våren 2022 och MMA-profilen Conan McGregor blev en av de lyckliga ägarna.

Så mycket (Lambo)-båt får du för 165 miljoner

63-fotaren kostar omkring 40–50 miljoner kronor beroende på utrustningsnivå. När Lamborghini och Tecnomar förra året presenterade en ny modell hade både skrovet och prislappen vuxit dramatiskt.

Namnet Lamborghini 101 speglar skrovets längd i fot och frånpriset ska ligga någonstans runt 165 miljoner kronor, en gedigen ökning som vittnar om att det är mer än skrovlängd som adderats.

Flytande festlokal

Interiören är utformad för att fungera lika mycket som en exklusiv social yta som som bostad under längre turer. Salongen har stora sittgrupper och gott om plats för umgänge, medan matsalen kan användas för middagar med gäster. Materialvalen följer samma formspråk som på Lamborghinis bilar, med läder, kolfiber och detaljer inspirerade av märkets hexagoner och Y-former.

Under däck finns fyra hytter med plats för upp till nio gäster. Ägarhytten är placerad separat från de övriga och har en mer påkostad utformning, medan gästhytterna är byggda att vara bekväma under kortare övernattningar. Besättningens tre hytter är (såklart) separata från gästernas.

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Utomhus hittas flera ytor för umgänge. På akterdäck finns en större sittgrupp och matplats, medan fören kan användas som ytterligare en loungeyta under färd. När båten ligger ankrad kan den stora badplattformen fällas ut och ge direkt tillgång till vattnet.

7600 hästkrafter

”Under huven” har man lyckats klämma in hästkrafter motsvarande nio och en halv Lamborghini Uros – tre MTU 16V 2000 M96L-dieslar driver yachten, med en sammanlagd effekt på omkring 7 600 hästkrafter enligt Tecnomars egna uppgifter.