Lyx, lyx och åter lyx när Brabus bygger båt

Sunreef har med andra ord en hel del erfarenhet i yachtbyggarbranschen, medan Brabus ansvarat för att lyxifiera varenda liten vrå på Ultima 55.

Exteriören präglas av en exklusiv design som ger den karakteristiska Graphite Black-färgen ett ännu tuffare uttryck. Detaljer i synlig kolfiber hittas i för och akter, pelare pryds med BRABUS-logotyper och det specialbyggda takräcket håller LED-ljus som både fyller en praktisk funktion och ger båten ett eget ljusuttryck.

Sportbilskänsla på havet

Invändigt har mycket inspiration hämtats från märkets sportbilar. Säten och soffor är klädda i det exklusiva lädret Brabus ”Moonstone” och har det karakteristiska triangelmönstret i sömmarna. Taket är klätt i Alcantaraläder, medan synlig kolfiber återkommer i detaljer kring förarplatsen.

Det är även där som navigering, övervakning och övriga funktioner samlats ett bredformat kontrollsystem. Tanken är att de viktigaste funktionerna ska kunna styras från en och samma skärm, som dessutom fått ett särskilt Brabus-gränssnitt.

I salongen ryms ett fullt utrustat kök med induktionshäll, elektrisk ugn, diskho, kylskåp, ismaskiner och integrerade förvaringsutrymmen. En 43-tums tv är infälld i köksbänken och kan höjas och sänkas elektriskt.

De höj- och sänkbara borden gör det möjligt att anpassa utrymmet för middagar, avslappnat häng – eller en mer öppen planlösning, när ljudsystemet från Bowers & Wilkins kickar igång ordentligt.

ANNONS

Katamaranen kommer i två olika planlösningar. I standardutförandet finns en masterkabin, en VIP-kabin och en separat kabin för besättningen, vilket ger plats för fyra gäster och en besättningsmedlem. Det går också att välja en planlösning med tre gästkabiner och en besättningskabin, vilket ökar antalet sovplatser till sex gäster och en besättningsmedlem.