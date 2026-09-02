Slutet på en era: Norska Askeladden i konkurs

Askeladden har länge varit en av de största aktörerna på nordiska, och framförallt norska marknaden. Men de senaste åren har utvecklingen gått åt fel håll. Marknaden för fritidsbåtar mellan sex och nio meter har blivit tuffare och minskad köpkraft har gjort kunderna mer försiktiga. Det skriver norska E24 och hänvisar till uttalanden från Askeladdens styrelseordförande Henrik J. Askvik.

Askeladdens omsättning visar hur snabbt förändringen gått. 2022 omsatte bolaget motsvarande omkring 347 miljoner svenska kronor. Förra året hade omsättningen fallit till endast 54 miljoner.

Ägarna har försökt hålla verksamheten flytande genom kapitaltillskott, kostnadsbesparingar och försök att hitta strategiska samarbetspartners och nya investerare. Det blev ändå inte tillräckligt. Det egna kapitalet är borta och kassan numera tom.

Askvik beskriver de senaste åren som en ständig jakt på högre försäljning, bättre lönsamhet, nya produkter och lägre kostnader. Samtidigt har arbetet, enligt honom, sakta men säkert rivit ned själva grunden för verksamheten.

Inte första konkursen

Det här är inte första gången Askeladden går igenom en konkurs. Redan 2008 hamnade verksamheten i ekonomiska problem och gick då omkull med skulder på omkring 175 miljoner svenska kronor.

Året därpå kunde dock produktionen sparkas igång igen efter att den då tidigare delägaren, Henrik J Askvik, tillsammans med investeraren Mons Tore Lyssand köpt varumärket och produktionsrättigheterna.

Hoppet är inte ute

Även den här gången hoppas man på en räddning i sista stund. Ägarna uppger att arbetet med att hitta nya finansiärer och på så sätt få igång Askeladden på nytt redan har börjat.

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