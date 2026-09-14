Här står fartkamerorna, och så luras de av utländskt fusk

Därför läggs också krut på fartkamerorna: De blir både fler och mer avancerade.

På ungefär 20 års tid har antalet trafiksäkerhetskameror, som de kallas av Trafikverket, ökat med mer än 300 procent, från ungefär 640 stycken till 2700. Men utrullningen är inte färdig, i början av året rapporterade bland annat Sveriges radio om att ytterligare 1000 kameror skulle upp på vägarna.

De nya kamerorna är av modellen Argus 4, kända för att vara högeffektiva jämfört med de befintliga modellerna. Kamerorna har högre upplösning och kan identifiera fordon i flera körfält samtidigt. Radarn kan mäta fordon på 150 meters avstånd, göra 21 mätningar per sekund och skilja ut rätt fordon även i tät trafik, skriver Auto Motorsport.

Här står kamerorna

Var fartkamerorna placeras är ingen hemlighet, i de allra flesta fall är de tydligt skyltade – och den som är nyfiken kan till och med, via Trafikverkets hemsida, se en karta över alla fasta fartkameror i Sverige.

Vad som inte kartläggs är de mobila kamerorna som Polisen ansvarar för – enligt Trafikverket finns det 25 sådana i Sverige idag. Det är dem som fångar flest fartsyndare av alla.