Antalet hastighetskameror har ökat lavinartat – och de fortsätter bli fler. Nu drivs de av sylvass teknik som gör att fler fartsyndare fångas, men ett nytt knep gäckar även de mest moderna kamerafällorna.
Här står fartkamerorna, och så luras de av utländskt fusk
Trafikverket och polisen arbetar hårt för att öka trafiksäkerheten i Sverige. Tusentals kilometer väg står inför sänkta hastigheter de närmsta åren – men om förare inte följer fartreglerna, hjälper nya skyltar föga.
Därför läggs också krut på fartkamerorna: De blir både fler och mer avancerade.
På ungefär 20 års tid har antalet trafiksäkerhetskameror, som de kallas av Trafikverket, ökat med mer än 300 procent, från ungefär 640 stycken till 2700. Men utrullningen är inte färdig, i början av året rapporterade bland annat Sveriges radio om att ytterligare 1000 kameror skulle upp på vägarna.
De nya kamerorna är av modellen Argus 4, kända för att vara högeffektiva jämfört med de befintliga modellerna. Kamerorna har högre upplösning och kan identifiera fordon i flera körfält samtidigt. Radarn kan mäta fordon på 150 meters avstånd, göra 21 mätningar per sekund och skilja ut rätt fordon även i tät trafik, skriver Auto Motorsport.
Här står kamerorna
Var fartkamerorna placeras är ingen hemlighet, i de allra flesta fall är de tydligt skyltade – och den som är nyfiken kan till och med, via Trafikverkets hemsida, se en karta över alla fasta fartkameror i Sverige.
Vad som inte kartläggs är de mobila kamerorna som Polisen ansvarar för – enligt Trafikverket finns det 25 sådana i Sverige idag. Det är dem som fångar flest fartsyndare av alla.
”Demonkameran” som fångar flest
Det är Carup som beställt ut statistiken från Trafikverket: Första halvåret hade 177 720 fortkörare fastnat i svenska fartkameror – hela 10 000 av dem togs av Polisens mobila kameror. En trafikpolis som intervjuats menar att det till stor del är tack vare den nya tekniken, samt att man har ett större antal mobila kameror att använda sig av.
”Vi har fått ut den nya vagnen som idag är mer driftsäker och enkel att använda än den gamla som den ersatte så jag tror att den används mer frekvent nationellt idag. Vagnen är mycket mer användarvänlig och med det tror jag den används mer runt om i Sverige”, säger trafikpolisen Petter Magnusson.
Nya knepet gäckar även nya kameror
Knepen för att undvika att fastna på bild i fartkamerorna, är säkerligen lika många som fartkamerorna själva. I våras kunde Dagens PS rapportera om en man som lyckades hålla sin identitet gömd från polisutredarna hela 89 gånger, bland annat genom att dölja ansiktet bakom ett vitt papper när han dundrade förbi hastighetskamerorna.
Och under sommaren har flera medier skrivit om ett nytt, olagligt, sätt att lura kamerorna.
Bland annat är det Expressen som beskriver metodiken: En speciell typ av reflextejp sätts på registreringsskylten, när kameran blixtrar till döljs registreringsnumret bakom reflexen på tejpen – för utredarna blir det omöjligt att veta vilken bil och förare som fångats.
Metoden, som beskrivs som utländsk, är nästintill omöjlig att upptäcka i förhand. Den reflektiva tejpen är nämligen genomskinlig och mer eller mindre osynlig för blotta ögat.