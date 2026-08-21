Det räcker inte längre med ett medlemskap i Soho House eller ett privat flygplan i garaget. För världens absoluta toppskikt har landbaserad lyx blivit alldeles för tillgänglig. Lösningen är en 155 meter lång flytande medlemsklubb.
När SoHo House blir för folkligt – nu flyttar eliten kontoret till en flytande medlemsklubb
Dagens PS har berättat om Soho House, en kedja av privata medlemsklubbar, som öppnade första klubben i London 1995.
Klubben öppnade även på Östermalm i Stockholm 2022.
Nu kommer ett helat annat koncept för världens rika, denna gång handlar det om en flytande medlemsklubb.
Bakom projektet står Mercedes-Benz Design och tyska Lloyd Werft, som skapat Maybach Ocean Club. Konceptet är en 155 meter lång gigayacht döpt till Beyond Horizons, komplett med helikopterplatta, spa och restauranger.
Prislappen? Ett inträde på åtskilliga miljoner dollar – plus en årlig medlemsavgift på fem procent – vilket ger dig exakt fyra veckors nyttjanderätt per år tillsammans med 299 andra utvalda dollarmiljardärer.
Slipper trängas ombord
För i den här prisklassen handlar det inte bara om två restauranger och ett spa till havs – det handlar om att garantera att du slipper trängas med ”vanliga” miljonärer.
Beyond Horizons kommer innehålla 30 bostadsliknande medlemssviter. Varje svit blir omkring 74 kvadratmeter stor, med egen balkong och fri havsutsikt enligt Forbes.
Priset för att komma in ligger på sjusiffriga dollarbelopp. Därutöver tillkommer en årlig medlemsavgift på ett sexsiffrigt dollarbelopp. Mat, dryck och vissa aktiviteter ingår inte i den avgiften.
Lyx för hela slanten
Ombord ska det finnas bland annat två restauranger, gym, spa och beach club. Yachten ska dessutom erbjuda exklusiva aktiviteter i land, från privata stränder och golfbanor till Michelinrestauranger och specialarrangerade besök.
Men enligt medgrundaren och vd:n Matthias Bosse är det inte poolerna eller sviterna som är den största attraktionen.
Det är de andra passagerarna.
Flytande medlemsklubb har redan testats
Konceptet har redan testats. Under en provresa bjöds 14 par från bland annat Storbritannien, Spanien, Tyskland, Schweiz och Nederländerna ombord. Gruppen bestod av entreprenörer, jurister och andra affärspersoner.
”De kände inte varandra sedan tidigare. Vi seglade från Monaco till Sardinien under tio dagar. Efter de tio dagarna skildes de åt som vänner”, säger Bosse.
Även resandet ska skilja sig från traditionella lyxkryssningar. I stället för att snabbt förflytta sig mellan destinationer ska Beyond Horizons använda ett slags navsystem.
Om Monaco är bas kan yachten exempelvis röra sig i området kring Monte Carlo och Saint-Tropez under en längre period. En medlem ska kunna stanna i land över natten utan att nästa morgon upptäcka att fartyget redan befinner sig i en annan hamn.
Klubben ska dessutom leva vidare när medlemmarna inte är ombord.
Planerna omfattar privata flygresor, Mercedes-evenemang, konstvisningar, wellnessupplevelser och middagar för medlemmarna under resten av året.
Nya nätverk i fokus
Medlemmarna kommer lägga många miljoner på projektet men nätverkandet som står i fokus kan leda till betydligt mer de kommande åren.
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