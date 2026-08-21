När SoHo House blir för folkligt – nu flyttar eliten kontoret till en flytande medlemsklubb

Nu kommer ett helat annat koncept för världens rika, denna gång handlar det om en flytande medlemsklubb.

Bakom projektet står Mercedes-Benz Design och tyska Lloyd Werft, som skapat Maybach Ocean Club. Konceptet är en 155 meter lång gigayacht döpt till Beyond Horizons, komplett med helikopterplatta, spa och restauranger.

Prislappen? Ett inträde på åtskilliga miljoner dollar – plus en årlig medlemsavgift på fem procent – vilket ger dig exakt fyra veckors nyttjanderätt per år tillsammans med 299 andra utvalda dollarmiljardärer.

Slipper trängas ombord

För i den här prisklassen handlar det inte bara om två restauranger och ett spa till havs – det handlar om att garantera att du slipper trängas med ”vanliga” miljonärer.

Beyond Horizons kommer innehålla 30 bostadsliknande medlemssviter. Varje svit blir omkring 74 kvadratmeter stor, med egen balkong och fri havsutsikt enligt Forbes.

Priset för att komma in ligger på sjusiffriga dollarbelopp. Därutöver tillkommer en årlig medlemsavgift på ett sexsiffrigt dollarbelopp. Mat, dryck och vissa aktiviteter ingår inte i den avgiften.