Polisens nya hemliga vapen: 343 km/h i blåvit Lamborghini

Förutom en kaxig dubbelturbo-V8 på fyra liter har Temerario-modellen också tre elmotorer – toppfarten anges till 343 km/h och från stillastående till 100 knyck går på blixtsnabba 2,7 sekunder.

Avtäckning och överlämning skedde vid Lamborghinis huvudkontor i Sant’Agata Bolognese. På plats närvarade bland annat landets inrikesminister Matteo Piantedosi, trafikpolischefen Renato Cortese och en uppsjö av prominenter från superbiltillverkarens håll.

Ska inte jaga mafioso

Den unika superbilen kommer att beläggas med lika unika uppdrag. För Temerarion står det inget om varken skurkar eller biljakter i arbetsbeskrivningen – istället kommer bilen användas vid ”särskilt viktiga uppdrag”. I pressmeddelandet från Lamborghini exemplifierar man med akuta transporter av organ och medicinsk utrustning.

De leende männen i kostym som fotograferades vid avtäckningen vittnar också om att samarbetet är fruktsamt för båda parters varumärke: Staten blir lite häftigare (och stöttar inhemska bolag), tillverkaren uppfattas som socialt ansvarstagande – en win-win, alltså.

20 år av poliser i superbilar

När Temerarion rullas in i polisgaraget kommer den inte känna sig ensam. Lamborghini har haft ett långtgående samarbete med den italienska polisen: Sedan 2004 har man haft superbilar i stallet. Först in blev en Gallardo, den följdes av en Huracán och 2023 lade man även vantarna på en Urus Performante.

Tillsammans med det senaste tillskottet uppger man att totalt sex Lamborghinis tjänstgjort hos polisen, ett uppskattat värde på bilarna ligger omkring 20 miljoner kronor – då utan all den specialutrustning som de utrustats med. Skattebetalarna behöver dock inte axla kostnaderna, då samarbetet från Lamborghinis håll beskrivs som ”altruistiskt”, med andra ord skänks bilarna.

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I pressinfon beskriver man hur bilarna har deltagit i drygt tvåhundra organtransporter över hela Italien. I flera fall ska polisens Lamborghinibilar hjälpt till att rädda människoliv, utöver att ha medverkat vid över 1 500 informationstillfällen om trafiksäkerhet för att främja säker körning.

Starten på nya Lamborghini

Nya Temerario pensionerar Huracán efter tio års produktion och markerar starten på Lamborghinis nya modellprogram för 2025 och framåt. Grunden är ett nyutvecklat aluminiumchassi som ger 20 procent högre vridstyvhet än föregångaren från 2014, samtidigt som kupén blivit märkbart rymligare – perfekt för slitiga dagar på de italienska motorvägarna.

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