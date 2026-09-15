EU:s stopp – då förbjuds de billigaste laddstationerna

Bilen och laddaren ska prata med varandra

Det nya regelverket handlar inte om hur mycket effekt en laddare får leverera. I stället ställs krav på kommunikationen mellan bilen och laddaren.

Med ISO 15118-20 kan bilen bland annat identifiera sig automatiskt mot laddaren. I praktiken kan det innebära att föraren slipper använda app eller RFID-kort för att starta laddningen, så länge både bilen och laddsystemet stöder funktionen.

Standarden öppnar också för smartare styrning av laddningen och dubbelriktad laddning. Med V2G, Vehicle-to-Grid, kan bilen i framtiden skicka tillbaka el till elnätet. V2H, Vehicle-to-Home, kan på motsvarande sätt användas för att förse huset med el.

Det kräver dock mer än bara rätt kommunikationsstandard. Både bilen, laddaren och det bakomliggande systemet måste stödja tekniken.

Tanken är att bilens batteri ska kunna användas mer aktivt. Bilen kan exempelvis laddas när elen är billig och sedan användas som energilager när priset stiger. I ett system med V2G kan överskottet även skickas tillbaka till elnätet.

De billigaste laddarna kan försvinna

Finska Tekniikan Maailma beskriver de nya reglerna som ett slag mot de billigaste fasta laddarna. En branschföreträdare som tidningen har talat med bedömer att de enklaste modellerna kan försvinna från marknaden. Det handlar om laddare som i princip bara fungerar som en elektronisk brytare mellan elnätet och bilen.

Det betyder inte att alla framtida laddboxar måste bli dyra. Däremot behöver de uppfylla kraven på kommunikation och funktioner som följer med ISO 15118-20.

ANNONS

Den som funderar på att sätta upp en billig, enkel laddbox har därför ett årsskifte att hålla koll på. De nya kraven gäller inte retroaktivt, så en laddare som redan är installerad behöver inte bytas ut när reglerna träder i kraft.

Läs även:

Ny laddlag 2026 – det här gäller om du vill ha laddbox hemma

Rekorddyr el när vinden mojnar