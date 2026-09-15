Då blir bytet till elbil katastof – indraget körkort och böter

Men det finns också fällor att hålla reda på, för att säkerställa att bytet inte bär med sig oväntade konsekvenser.

Tidigare har batterihälsa och räckviddsångest stått i rampljuset för aspirerande elbilsköpare. Men tekniken utvecklas ständigt och vad som var nästintill ouppnåeligt för några år sedan är idag branschstandard sett till räckvidd. Även på begagnatsidan har många och stora tester visat att elbilars batterier ofta håller väldigt bra, också efter flera års körande och laddningar.

Istället är det en annan fälla vi ska titta lite närmre på: Vikten.

Elbilar har generellt sett högre tjänstevikt än motsvarande versioner av diesel- eller bensinbilar, detta på grund av det stora drivbatteriet.

Svenska forskningsorganet VTI skriver i en rapport att man beräknat snittet på små, medelstora och stora elbilar till 191 kg, 313 kg och 433 kg tyngre än motsvarande kategorier som drivs av fossila bränslen.

Vid körning är den extra vikten inget man märker av, elbilar är ofta starkare än fossildrivna modeller och tillverkare lägger stora resurser på att väghållningen ska vara bekväm oavsett modell.

Sliter ut däcken

Något Dagens PS tidigare rapporterat om är hur elbilarnas däck, till följd av den ökade vikten, slits snabbare än däcken på en bil med förbränningsmotor.

Enligt Emissions Analytics innebär en ökning av fordonets vikt med 1 000 pund (454 kg) att däckslitaget ökar med 20 procent.

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Tillsammans med den snabbare accelerationen som många elbilar erbjuder pekar forskningen på att elbilars däck slits upp till 50 procent snabbare än på en motsvarande bil med förbränningsmotor.

I det långa loppet innebär det större utsläpp av mikroplaster i miljön. I ett lite närmre perspektiv innebär det att du dubbelt så ofta kommer att behöva köpa nya däck till bilen. Enligt Börskollen har bildäcken blivit alltmer dyrare och kan dra iväg uppemot 30 000 kronor för en uppsättning, beroende på vilken typ av däck du köper.