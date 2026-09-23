En övervägande majoritet av elbilsägare är nöjda med sina köp, men räckviddsångest och obehag vid nattlig laddning på offentliga laddplatser är något som många klagar på.
Laddskräck: 67 procent av kvinnor vågar inte ladda bilen på natten
Det säljs elbilar som aldrig förr, i Sverige och Europa. I augusti stod de rena elbilarna för 45 procent av nyregistreringarna i Sverige, och på begagnatsidan har efterfrågan efter många stökiga år äntligen kommit ikapp utbudet. Det innebär mer stabila priser och förhoppningsvis inte samma stora värdetapp för nybilsköparna som väljer eldrift.
Många anser dock att elbilar generellt sett är för dyra, detta trots elbilspremien som lanserades i början av året. Den ska fungera som ett incitament för pendlare på landsbygden att gå över till elbil – men med en stundande prischock på bränslet menar kritiker att de hårda reglerna för vem som beviljas stödet borde lättas upp. Hittills har nämligen mindre än hälften sökande fått godkänt för sina elbilsköp.
Läs mer: Elbilspremie: Så få får godkänt – och därför borde reglerna lättas
Så enkel är bytet från bensin eller diesel till el
De som trotsar höga priser, och eventuell räckviddsångest, är i stor utsträckning nöjda med sina elbilsköp – det visar en stor undersökning från tyska motororganisationen ADAC.
Hela 97 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin elbil. Bara en knapp procent är missnöjda.
För de flesta verkar övergången från bensin- eller dieselbil dessutom ha gått ganska smidigt. Över 90 procent beskriver steget till elbil som enkelt eller mycket enkelt.
Kritiken: Räckvidden opålitlig
I 84 procent av hushållen är elbilen den bil som används mest. För 73 procent är det dessutom den första elbilen i hushållet.
Men det betyder inte att allt är perfekt.
Räckvidden är fortfarande en av de största källorna till irritation. En fjärdedel stör sig på skillnaden mellan sommar- och vinterräckvidd, medan ungefär lika många stör sig på att bilen inte alltid kommer lika långt i verkligheten som tillverkarens siffror antyder.
Även själva laddningen får en beskärd del av kritiken. Ungefär två tredjedelar är nöjda med den offentliga laddinfrastrukturen, men prissättningen, djungeln av olika betalningslösningar och bristande transparens är sådant som många retar sig på.
Läs mer: Laddmissen kostade 145 000 kronor
Så många vågar inte ladda på natten
Bortsett från betalkrångel och svajande laddpriser uppger en stor del av både män och kvinnor att man undviker att ladda bilen på natten på grund av säkerhetsskäl.
Bland kvinnor är andelen 67 procent, jämfört med 49 procent bland män.
En tredjedel av de cirka 1000 tillfrågade undviker därför offentliga laddplatser på natten helt och hållet. Andra undviker vissa laddplatser eller vill inte ladda ensamma.
Det verkar framför allt vara själva miljön runt laddplatserna som skapar otrygghet. Åtgärder som bättre belysning och kameraövervakning är sådant som flest tror skulle göra laddningen mindre obehaglig och otrygg.