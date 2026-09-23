Laddskräck: 67 procent av kvinnor vågar inte ladda bilen på natten

Många anser dock att elbilar generellt sett är för dyra, detta trots elbilspremien som lanserades i början av året. Den ska fungera som ett incitament för pendlare på landsbygden att gå över till elbil – men med en stundande prischock på bränslet menar kritiker att de hårda reglerna för vem som beviljas stödet borde lättas upp. Hittills har nämligen mindre än hälften sökande fått godkänt för sina elbilsköp.

Läs mer: Elbilspremie: Så få får godkänt – och därför borde reglerna lättas

Så enkel är bytet från bensin eller diesel till el

De som trotsar höga priser, och eventuell räckviddsångest, är i stor utsträckning nöjda med sina elbilsköp – det visar en stor undersökning från tyska motororganisationen ADAC.

Hela 97 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin elbil. Bara en knapp procent är missnöjda.

För de flesta verkar övergången från bensin- eller dieselbil dessutom ha gått ganska smidigt. Över 90 procent beskriver steget till elbil som enkelt eller mycket enkelt.