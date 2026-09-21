Flygplan flög 5 700 kilometer, kust till kust, utan pilotens hjälp

I Europa ligger vi något efter, men i både Kroatien och Storbritannien kör numera ett fåtal autonoma taxibilar runt på kunder. Och Teslas Full Self Driving (Supervised) är godkänt att användas i flera av EU:s länder, däribland Danmark.

Också till sjöss händer det grejer. I slutet av förra veckan kunde Dagens PS rapportera om en liten segeljolle på ungefär fyra fot som lyckades ta sig hela vägen från Gran Canaria till Barbados – en resa på drygt 5700 kilometer – helt utan mänsklig inblandning. Jollen navigerade tryggt genom både stiltjeband och tropiska stormar, och efter 127 dagar kröntes man till först i världen att klara Atlantkorsningen autonomt.

Flög kust till kust utan pilotens hjälp

Moderna flygplan körs i stor utsträckning redan på autopilot, varför man inte fullt lika ofta kan läsa om framsteg inom autonom flygning. Men framgången hos ett ombyggt litet Cessna-plan är ändå värt att titta närmre på.

Den sjunde september lyfte man från flygplatsen i Concord, Kalifornien, men då var det inte piloten som styrde. Cessna-planet, av modell Caravan, hade utrustats med mjuk- och hårdvara som tillåter det att fungera helt autonomt – inte bara vid flygning, utan också take-off och landning.

Ungefär en vecka senare, 14 september, landade man i Outer Banks i North Carolina. Då kunde man fira att planet klarat av hela resan på drygt 5 150 kilometer – inkluderat två mellanlandningar – helt utan säkerhetspilotens ingripande.

”Framtidens flyg”

Bolaget Jobe, som står bakom det självflygande planet, konstaterar att testresan ger en inblick i framtidens flygbransch.

”Autonomi kommer att få en viktig roll i framtidens flyg. Det kan göra det möjligt att nå avlägsna samhällen, leverera viktiga förnödenheter, agera snabbare vid katastrofer, stödja militära insatser och hålla piloter borta från farliga situationer.”

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Man lägger extra vikt vid att flygningen inte alltid gick att genomföra enligt en planerad rutt. Det autonoma flygplanet behövde hantera olika situationer som kan uppstå i den vanliga flygtrafiken, och fatta beslut i realtid. Bland annat tog det sig genom det hårt trafikerade luftrummet över Phoenix i Arizona och ändrade kurs för att undvika åskväder och kraftiga oväder.

Under resan gjorde testflygplanet även demonstrationsstopp på Alliance Airport i Fort Worth, Texas, och på Shaw Air Force Base i South Carolina.

Nu väntar återresan till Kalifornien. På vägen tillbaka kommer flygplanet att flyga på egen hand och göra ytterligare stopp på flygplatser i Washington D.C., Kentucky, Kansas, Oklahoma, Utah och Oregon.