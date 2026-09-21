Under laddningen så tappade stationen kontakten med sitt nätverk, vilket gjorde att det aldrig registrerades något avslut – när kontakten väl återupprättats så kom monsterfakturan.
Missen: Laddade bilen i 30 min – fick faktura på 145 000 kr
Olycksamma laddmissar har det rapporterats om tidigare. Bara förra veckan skrev Dagens PS om en man som parkerat på en flygplats i Österrike. Medan han var bortrest i två dagar lät han bilen stå att ladda vid en av flygplatsens egna laddare. Men på grund av att han inte hade koll på avtalsvillkoren bjöds han vid månadens slut att betala strax över 20 000 kronor för laddningen.
Istället för att ladda med en operatör som tog betalt per kWh så fick han betala för tiden som bilen stod vid laddaren.
Men något som mycket väl kan ta priset som den dyraste laddmissen någonsin har nu uppdagats i dansk media. Det är Boosted som beskriver hur en halvtimmes laddning resulterade i en kostnad på drygt 145 000 kronor.
Laddningen avbröts aldrig
Den kanadensiska mannen ska ha parkerat sin KIA EV9 hos en operatör som heter Hypercharge Networks. På den egna hemsidan beskriver de verksamheten, och laddstationerna, som ”intelligenta” och ”branschledande”.
Men vad som beskrivs som ett tekniskt fel visar på svagheter i operatörens system.
Mannen ska ha lämnat bilen att ladda under 36 minuter, då ska batteriet ha tillskansat sig 4,91 kWh. Men fakturan dröjde många månader innan den skickades – och när den väl landade hos KIA-ägaren fick han en chock.
För de 4,91 kWh skulle 22 288 kanadensiska dollar betalas – motsvarande ungefär 145 000 kronor. Förklaringen hittades på kostnadsspecifikationen, enligt den ska laddsessionen pågått i sju dagar, 18 timmar, 12 minuter och 40 sekunder. Med andra ord gjorde ett tekniskt fel att laddstationen inte märkte när mannen kopplade ur laddsladden.
Operatören: Skulle kostat 8,15 kr
I forumstråden som Boosted hänvisar till, där mannen gjort ett inlägg om sin laddmiss, har operatören svarat och bekräftat feldebiteringen:
”En laddsession som startade den 17 maj 2025 avslutades aldrig korrekt. När kontakten återupprättades den 25 augusti 2026 rapporterade stationen till slut sessionen som avslutad. Eftersom laddplatsen tar betalt per tidsenhet beräknade systemet då en kostnad för hela perioden som sessionen hade varit öppen.”
Hur det kommer sig att ”endast” sju dagar debiterats under det år som sessionen stått som öppen, framgår inte i bolagets kommunikation.
Den faktiska laddningen skriver man borde ha kostat motsvarande 8,15 kr enligt laddplatsens taxa. Megaräkningen på 145 000 kronor ska ha krediterats, och mannen ska också ha fått ett presentkort på cirka 3000 kronor att ladda för.
Vidare beskriver operatören att de framöver kommer att programmera in en övre gräns för hur stora kostnader tidsbaserad debitering kan generera.
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