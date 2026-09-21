Missen: Laddade bilen i 30 min – fick faktura på 145 000 kr

Istället för att ladda med en operatör som tog betalt per kWh så fick han betala för tiden som bilen stod vid laddaren.

Men något som mycket väl kan ta priset som den dyraste laddmissen någonsin har nu uppdagats i dansk media. Det är Boosted som beskriver hur en halvtimmes laddning resulterade i en kostnad på drygt 145 000 kronor.

Laddningen avbröts aldrig

Den kanadensiska mannen ska ha parkerat sin KIA EV9 hos en operatör som heter Hypercharge Networks. På den egna hemsidan beskriver de verksamheten, och laddstationerna, som ”intelligenta” och ”branschledande”.

Men vad som beskrivs som ett tekniskt fel visar på svagheter i operatörens system.

Mannen ska ha lämnat bilen att ladda under 36 minuter, då ska batteriet ha tillskansat sig 4,91 kWh. Men fakturan dröjde många månader innan den skickades – och när den väl landade hos KIA-ägaren fick han en chock.

För de 4,91 kWh skulle 22 288 kanadensiska dollar betalas – motsvarande ungefär 145 000 kronor. Förklaringen hittades på kostnadsspecifikationen, enligt den ska laddsessionen pågått i sju dagar, 18 timmar, 12 minuter och 40 sekunder. Med andra ord gjorde ett tekniskt fel att laddstationen inte märkte när mannen kopplade ur laddsladden.