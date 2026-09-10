Det hutlösa värdetappet som elbilsköpare fått lära sig att hantera de senaste åren verkar vara på god väg att stävjas. Antalet annonser för begagnade elbilar sjunker drastiskt, och priserna verkar redan öka.
Brist på begagnade elbilar: Nu ökar priserna
Det har skrivits digitala spaltmeter om hur elbilarna står sig på begagnatmarknaden, oftast är det riktigt dåligt – sett till priset, i alla fall.
Generellt sett tappar elbilarna sitt värde i en rasande fart. Den konstanta flodvågen av nya modeller från tillverkare i både väst och öst står kvar som rimlig förklaring. På förbränningssidan står priserna stabilare, och en jämförelse mellan bensindrivna respektive eldrivna Volvo XC40 illustrerar läget väl:
Sedan 2022 förlorar elversionen 47 procent av nyvärdet, medan bensinbilen endast tappar 12 procent.
Skiftet är här: Mängden annonser rasar
Men nu verkar det som att efterfrågan har hunnit ikapp, och kanske till och med sprungit förbi, utbudet.
I en rapport från Blocket konstateras det att antalet begagnatbilar som annonseras på webbplatsen sjunkit drastiskt sedan i början av året.
I februari låg det 16 000 begagnade elbilar till salu på Blocket, siffran i slutet på augusti var närmre 9000.
XC40 blir återigen ett talande exempel: I slutet av maj kröntes Recharge-modellen till begagnatkung, efter att modellen månaden innan bytt ägare på begagnatsidan 1193 gånger. Jämfört med ett år tillbaka har antalet Blocketannonser minskat för eldrivna XC40 och EX40 med 56 procent.
Och i bilhallarna kommer det snart börja eka tomt på begagnatsidan om trenden fortsätter – man köper nämligen in mycket färre begagnade bilar än vad man säljer.
I augusti såldes omkring 5 500 begagnade elbilar från bilhandlare till privatpersoner. Under samma period köpte handlarna in knappt 2 900 elbilar från privatpersoner.
Då blir begagnade elbilar dyrare
Den som besitter de mest basala ekonomikunskaperna kan enkelt förutspå händelseutvecklingen. Begränsat utbud och stor efterfrågan innebär mest troligtvis att priserna på begagnade elbilar kommer att öka.
Blockets expert, Marcin Stepman, menar att man nu går från köparens marknad till säljarens. Den som hoppas kunna slå mynt på någon annans värdetapp kan vara för sent ute – det dramatiska prisläget som präglat elbilarnas begagnatmarknad kommer troligtvis stabilisera sig.
Redan sedan i juni har marknaden sett ett skifte på prisläget. De begagnade elbilarna har tills nu blivit omkring 5 procent dyrare i snitt.
Huruvida det är att vänta ett prisläge likt förbränningsbilarnas återstår att se.
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