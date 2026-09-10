Brist på begagnade elbilar: Nu ökar priserna

Sedan 2022 förlorar elversionen 47 procent av nyvärdet, medan bensinbilen endast tappar 12 procent.

Skiftet är här: Mängden annonser rasar

Men nu verkar det som att efterfrågan har hunnit ikapp, och kanske till och med sprungit förbi, utbudet.

I en rapport från Blocket konstateras det att antalet begagnatbilar som annonseras på webbplatsen sjunkit drastiskt sedan i början av året.

I februari låg det 16 000 begagnade elbilar till salu på Blocket, siffran i slutet på augusti var närmre 9000.

XC40 blir återigen ett talande exempel: I slutet av maj kröntes Recharge-modellen till begagnatkung, efter att modellen månaden innan bytt ägare på begagnatsidan 1193 gånger. Jämfört med ett år tillbaka har antalet Blocketannonser minskat för eldrivna XC40 och EX40 med 56 procent.

Och i bilhallarna kommer det snart börja eka tomt på begagnatsidan om trenden fortsätter – man köper nämligen in mycket färre begagnade bilar än vad man säljer.

I augusti såldes omkring 5 500 begagnade elbilar från bilhandlare till privatpersoner. Under samma period köpte handlarna in knappt 2 900 elbilar från privatpersoner.