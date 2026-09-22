En svensk bilhandlare i Stockholmsområdet har fått en rejäl smäll på fingrarna av internationella mått. Problemet? Han bröt mot internationella sanktioner när han köpte bilar av ryska ambassaden i Sverige.
Svensk bilhandlare bröt internationella sanktioner – köpte ryssens bilar
Sedan Rysslands inkliv i Ukraina har västvärlden belagt landet med flertalet sanktionspaket – enligt UD är vi sedan i somras inne på den 23:e upplagan. Stor vikt läggs vid att begränsa affärer inom olja och gas – men generellt sett görs det svårare att handla med ryska staten, vare sig det handlar om naturgas eller begagnade bilar. Syftet är att minska pengaflödet till den ryska krigskassan.
Köpet: Tre bilar för 415 000 kr
För den ryska ambassaden i Stockholm innebar sanktionerna ett hinder när man ville avyttra tre av ambassadens bilar: Två Toyota Avensis och en Ford Mondeo. Lösningen blev att låta en målvakt, eller bulvan, sköta affärerna – på så sätt hoppades man kringgå sakntionerna.
För att gå sanktionerna till mötes ska man innan eventuell affär ansöka om ett särskilt tillstånd, något bilhandlaren i Stockholm inte gjorde. Istället betalades de 415 000 kronorna till bulvanen, som sedan förde pengarna utomlands i ett försök att dölja spåren efter affären, skriver Sveriges Radio.
”Har man inte ansökt om ett sådant tillstånd har man inte rätt att göra affärer med eller ta emot något från Ryska federationen”, säger åklagaren Karolina Lindekrantz till radiokanalen.
Skickade bluffakturor till svenska företag
Mannen, som ska ha fungerat som mellanhand i den olagliga bilaffären, är känd sedan tidigare utredningar. Han har setts köra runt i ambassadens bilar och tidigare ska han ha skickat bluffakturor till svenska företagare. De falska fakturorna var del av en större penningtvättsoperation där uppemot 400 miljoner kronor ska ha cirkulerat.
Åtalet: Brott mot internationella sanktioner
Bilhandlaren har uppgett att han inte visste att bilarna tillhörde den ryska ambassaden, men åtalas nu ändå för brott mot internationella sanktioner.
För ett vanligt sanktionsbrott är straffet fängelse i högst tre år. Det gäller den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett sanktionsförbud eller på annat sätt kringgår de begränsningar som följer av EU sanktioner, enligt lagtexten.
Det finns samtidigt en lägre straffskala. Om brottet med hänsyn till exempelvis egendomens värde eller övriga omständigheter bedöms som ringa kan personen i stället dömas för sanktionsförseelse, vilket ger böter eller fängelse i högst sex månader.
Vid allvarligare fall kan brottet bedömas som grovt. Då är straffet fängelse i lägst två och högst sex år. I lagen nämns bland annat mycket betydande värden och särskilt farliga gärningar som omständigheter som kan göra ett sanktionsbrott grovt.
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