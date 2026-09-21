Elbilspremie: Så få får godkänt – och därför borde reglerna lättas

Utöver Robin har elbilspremien sökts av drygt 21 000 personer. Men ungefär hälften av dem tillhör troligtvis skaran som inte är speciellt nöjda med reglerna kring att bli godkänd.

Naturvårdsverkets, som administrerar elbilspremien, egna statistik visar att mer än 50 procent av ansökningarna avslås. Till och med början av september har endast 9061 av de 21 000 sökande fått bifall.

Med andra ord innebär det att en stor del av de elbilsköpare som anser att de är i behov av ekonomiskt stöd, inte får det.

Anledningarna till de många avslagen är flera:

Bor på fel ställe

För att kunna ta del av de 46 800 kronor som utgör själva grundpremien krävs det att du bor på rätt plats i landet. Stödet är utformat för att gör övergången till elbil enklare på landsbygden. Av Sveriges 290 kommuner ska invånare i 177 av dem vara helt berättigade.

I ytterligare 99 kommuner finns områden med svag kollektivtrafik där boende kan kvalificera sig för stödet beroende på adress – och i 14 stadskommuner anses kollektivtrafiken vara så god att man där inte kan få stödet alls, vare sig du behöver pendla med bil eller inte.

”Den geografiska avgränsningen är fastställd och vi har inte möjlighet att göra individuella bedömningar, säger Elin Hall, sakkunnig hos Naturvårdsverket till DN.

Hos elbilssajten Movebout finns ett verktyg där man kan söka efter sin egen kommun för att se om elbilspremien beviljas där.

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Tjänar för mycket

Den andra stora avgränsningen för stödet är hushållets inkomst. I hushåll där man tillsammans tjänar över 80 procent av medelinkomsten beviljas inte stödet. Ett ytterligare villkor är att ingen i hushållet får ha en inkomst som gör att de betalar statlig inkomstskatt. En lite gömd fälla är att det också är kapitalinkomster som tas till hänsyn.

”Många kanske tror att det bara handlar om lön till exempel men det gör det inte”, säger Hall.

Å andra sidan kan de hushåll som tjänar allra minst få extra stöd: Om hushållet tjänar under hälften av medelinkomsten kan man få 18 000 extra kronor att köpa elbil för – dessa betalas ut i klumpsumma, till skillnad av resten av premien som betalas ut månadsvis.

Kravet inför skattechocken: Bredda stödet

Naturvårdsverkets statistik visar att intresset för elbilspremien var högt i början, men svalnade sedan under sommaren. Den första veckan fick man in mer än 2800 ansökningar, vecka 36 var motsvarande siffra 587.

Mobility Swedens vd, Jessica Alenius, menar att dippen i ansökningar troligtvis orsakats av vårens stora skattesänkningar på diesel och bensin. Nu när priserna väntas öka i oktober, efter att skatterna kommer tillbaka till sin normalnivå, väntas också intresset för att köpa elbil öka.

”Nu riktas det här till glesbygd. Men det är fler som är beroende av bilen. Vi behöver också bredda stödet för de som bor i mindre städer och utanför storstäder”, säger Alenius och fortsätter:

”Vi tycker att man behöver bredda stödet både geografiskt och inkomstmässigt.”

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