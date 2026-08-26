Volkswagen-vd:n presenterade nya planer – buades ut av anställda

Vid ett möte med fler än 10 000 anställda i Wolfsburg presenterade vd Oliver Blume företagets planer på att sänka kostnaderna och effektivisera verksamheten.

Tyska arbetare drabbas hårt

Men mötet blev spänt och Blumes uttalanden togs emot med burop, när anställda protesterade mot risken för omfattande nedskärningar och fabriksnedläggningar, skriver The Guardian.

Volkswagens ledning har räknat på ett scenario där omkring 50 000 jobb kan försvinna globalt. Hälften av neddragningarna skulle i så fall ske i Tyskland och resten på bolagets internationella verksamheter, som omfattar omkring 170 bolag.

Blume betonade samtidigt att siffran inte är ett konkret mål utan en teoretisk beräkning baserad på Volkswagens kostnadsnivå.

Enligt ledningen ligger koncernens kostnader omkring 30 procent över genomsnittet för jämförbara bolag.

För att minska personalstyrkan vill Volkswagen i första hand använda frivilliga lösningar.

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