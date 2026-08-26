Det har varit enklare att vara vd för Volkswagen än just nu. Det har Oliver Blume fått erfara när han försöker få igenom stora förändringar.
Volkswagen-vd:n presenterade nya planer – buades ut av anställda
Volkswagen står inför en av de mest omfattande omorganisationerna i bolagets historia.
Tillverkaren pressas av hård kinesisk konkurrens på den europeiska marknaden, svagare försäljning i Kina och höga amerikanska tullar.
Vid ett möte med fler än 10 000 anställda i Wolfsburg presenterade vd Oliver Blume företagets planer på att sänka kostnaderna och effektivisera verksamheten.
Tyska arbetare drabbas hårt
Men mötet blev spänt och Blumes uttalanden togs emot med burop, när anställda protesterade mot risken för omfattande nedskärningar och fabriksnedläggningar, skriver The Guardian.
Volkswagens ledning har räknat på ett scenario där omkring 50 000 jobb kan försvinna globalt. Hälften av neddragningarna skulle i så fall ske i Tyskland och resten på bolagets internationella verksamheter, som omfattar omkring 170 bolag.
Blume betonade samtidigt att siffran inte är ett konkret mål utan en teoretisk beräkning baserad på Volkswagens kostnadsnivå.
Enligt ledningen ligger koncernens kostnader omkring 30 procent över genomsnittet för jämförbara bolag.
För att minska personalstyrkan vill Volkswagen i första hand använda frivilliga lösningar.
Läs mer: Ekonomens varning: ”Volkswagen kan slukas av BYD”. Realtid
Funderar på att ställa om
Det handlar bland annat om tidigare pensioneringar, överenskommelser med anställda och naturliga avgångar, samtidigt som nyanställningarna ska begränsas.
Fabriksnedläggningar beskrivs som den sista och dyraste utvägen. Volkswagen undersöker i stället möjligheten att ge vissa anläggningar nya användningsområden.
Ett alternativ är att ställa om delar av produktionen till försvarsindustrin. Ett annat är att tillverka elbilar för den kinesiska marknaden vid tyska fabriker.
Samtidigt är framtiden osäker för flera av Volkswagens anläggningar. Produktionen i Osnabrück väntas upphöra, möjligen redan nästa år. Vid fabrikerna i Emden, Zwickau, Neckarsulm och Hannover finns enligt planerna ingen produktion från 2030.
Läs mer: Kris i Volkswagen – då står 20 000 svenska jobb på spel. Realtid
Behöver godkännas av styrelsen
Omorganisationen måste fortfarande godkännas av Volkswagens mäktiga styrelse, där bland andra arbetstagarrepresentanter, delstaten Niedersachsen och aktieägarna finns representerade.
Volkswagen har under flera år kämpat med överkapacitet och fallande lönsamhet i Europa. Förra året sänkte koncernen i genomsnitt kostnaderna vid sina tyska fabriker med omkring 20 procent, men ledningen bedömer att åtgärderna inte har varit tillräckliga.
Blume har beskrivit Volkswagen som för stort, för långsamt och för komplext. Under de kommande dagarna ska han träffa arbetstagarrepresentanter vid ytterligare åtta anläggningar i Tyskland.
Läs mer: Ryska manipulatörer kom åt ChatGPT-konton – stängs av direkt. Realtid