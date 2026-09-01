Så ska Porsches bilar bli ännu lättare: "Potentialen är enorm"

Porsches GT-chef, Andreas Preuninger, har tidigare uppmärksammat problemet. Han menar att det är möjligt att installera flera säkerhetssystem i bilarna utan att de blir alltför tunga, men att det är en stor utmaning.

”Vi måste anstränga oss ännu mer för att kompensera för allt som Bryssel kräver att vi bygger in i bilarna”, sade Preuninger i en intervju.

Grammen räknas

I preformancebilar, så som Porsche ju är, behöver varje gram motiveras. Och nu har ingenjörerna i Stuttgart hittat ett sätt att kapa vikten i framtida Porschebilar, utan att tumma på ljudet.

Det är nämligen högtalarsystemen som hamnat i rampljuset.

I vad biltillverkaren beskriver som en världsnyhet för serietillverkade bilar kommer Burmester-ljudsystemen i kommande Porsche-modeller att utrustas med halvledare av galliumnitrid (GaN).

Porsche skriver att GaN leder ström mer effektivt och möjliggör högre effekttäthet än dagens halvledarmaterial. Det gör att hårdvaran i ljudsystemet kan bli både lättare och mer kompakt.