Fler säkerhetssystem innebär tyngre bilar, om inte tillverkarna lyckas kompensera bort vikten av den nya tekniken. Porsche har nu hittat ett sätt att kapa viktiga gram från bland annat högtalarsystemet.
Så ska Porsches bilar bli ännu lättare: "Potentialen är enorm"
När fler säkerhetskrav ställs på nya bilar tvingas tillverkarna att trycka in mer teknik i sina modeller. Konsekvensen blir att tyngden ökar, därmed blir bilarna mindre bränsleeffektiva och får sämre väghållning och körkänsla.
Porsches GT-chef, Andreas Preuninger, har tidigare uppmärksammat problemet. Han menar att det är möjligt att installera flera säkerhetssystem i bilarna utan att de blir alltför tunga, men att det är en stor utmaning.
”Vi måste anstränga oss ännu mer för att kompensera för allt som Bryssel kräver att vi bygger in i bilarna”, sade Preuninger i en intervju.
Grammen räknas
I preformancebilar, så som Porsche ju är, behöver varje gram motiveras. Och nu har ingenjörerna i Stuttgart hittat ett sätt att kapa vikten i framtida Porschebilar, utan att tumma på ljudet.
Det är nämligen högtalarsystemen som hamnat i rampljuset.
I vad biltillverkaren beskriver som en världsnyhet för serietillverkade bilar kommer Burmester-ljudsystemen i kommande Porsche-modeller att utrustas med halvledare av galliumnitrid (GaN).
Porsche skriver att GaN leder ström mer effektivt och möjliggör högre effekttäthet än dagens halvledarmaterial. Det gör att hårdvaran i ljudsystemet kan bli både lättare och mer kompakt.
Minskar utsläppen
Porsches nya halvledare beskrivs som mer effektiva och avger mindre värme än traditionella material. Mindre värme innebär att kylningen inte behöver vara lika omfattande. Därför kan kylflänsen som används tillsammans med de nya chipen bli 20 procent lättare, och andra passiva komponenter kan göras mindre.
Kylflänsen är av aluminium, vilket framställs på ett mycket energikrävande sätt – när den blir mindre räknar Porsche med minskade koldioxidutsläpp.
”Potentialen är enorm – och det här är bara början. GaN passar perfekt överallt där elektrisk energi behöver omvandlas”, säger Lars Heuken, som ansvarar för Porsches strategiska halvledarutveckling.
Han ser flera möjliga användningsområden i framtida Porsche-modeller.
”Det finns många tänkbara användningsområden i våra sportbilar och vi undersöker dem närmare. Halvledaren kan exempelvis användas för att omvandla elektrisk energi i högvoltssystem. Därför är GaN särskilt intressant för exempelvis eldrivna sportbilar.”
Tekniken kommer först att användas i ett 400-watts slutsteg till ett Burmester 3D-system under 2027. Exakt hur mycket vikt man lyckas kapa med den nya tekniken har man inte offentliggjort.
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