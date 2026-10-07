Jaguars nya varumärkesstrategi har både hyllats och sågats – kanske mest sågats hittills. Till och med USA:s president kastade in hatten i debatten och menade att både bolagsledning och kommande bilkoncept var alldeles för ”woke”.
Jaguars första elbil – ett slagskepp som inte får plats på parkeringen
Men i takt med att förstabilen, Type 01 (tidigare under namnet Type 00), tagit form har också tonen mjuknat.
Dagens PS har följt rapporteringen från bilbranschens stora tyckare när de överraskats av bilens köregenskaper, något som Top Gear sammanfattade som en ”XJ för 2000-talet”. Och när den tidigare brittiska tillverkaren presenterade modellens första interiörbilder i somras hyllades den rymliga 70-talsinspirerade kupén, trots att vissa kritiker förundrades över den märkligt stora avdelaren som korsar kupén på längden.
Nu har även exteriörbilder släppts och vi får också smaka på lite av de tekniska bitarna.
1034 hk och 720 km räckvidd
Centralt i den nya varumärkesstrategin är bytet till elektrisk drivlina. Type 01 är Jaguars pionjär, och ribbsättare, på området. Den fyrdörrade GT:n får därmed 1034 hästkrafter fördelat på tre olika motorer. Batteriet har en kapacitet om på 118 kWh och räckvidden uppges till 720 WLTP-kilometer.
Laddningen sker via ett 800-voltssystem med sina 360 nya patent menar man att elbilen är den mest tekniskt avancerade Jaguar som någonsin tillverkats.
Type 01 har ett luftmotstånd på 0,23 cd, vilket är värt att jämföra med nya Audi A2 som krönts till Audis mest effektiva bil – där är motsvarande siffra 0,24.
Något som samtliga som tidigt fått se eller känna på den nya modellen nämt är storleken. Nu konkretiserar Jaguar med att bilen mäter 5,2 meter på längden och drygt 2 på bredden. Trots det accelererar man från 100–180 km/h på 4,0 sekunder – och från 0–100 km/h på 3,2 sekunder. De tusen hästarna som hittas ”under huven” är att tacka för det.
Kan bli svårparkerad
Om inte tidigare signaler har varit tecken nog för att konstatera att Type 01 inte är en bil för kreti och pleti, så är storleken det. Med längden på fem meter och ett par decimeter slår man den svenska jätten EX90 med god marginal.
Faktum är att en vanlig svensk parkeringsruta kanske inte ens räcker till för el-GT:n, de mäter oftast fem meter på längden. Däcken lär visserligen hamna innanför linjerna, men ett rejält överhäng blir att vänta. Och fickparkering är nog inte ens att tänka på.
Om det blir något som oroar den köpkraftiga eliten återstår att se.
Den nya målgruppen
Med Type 01 vill Jaguar nå en helt annan kundgrupp än tidigare. Enligt Jaguars vd, Rawdon Glover, har den traditionella kundbasen blivit både mindre och äldre.
Nu siktar man i stället på yngre och rikare köpare. Glover beskriver för The Guardian att den tänkta kunden är urban och mycket design- och teknikintresserad. Det var därför New York passade bättre än den brittiska landsbygden som scen för premiären.
Men lanseringen jade lika gärna hade kunnat ske i Silicon Valley, enligt Glover. Han har redan haft en prototyp på visning i Nvidias kontor i Kalifornien, där vd Jensen Huang fick provåka bilen.
Prislappen speglar ambitionen. Type 01 börjar på 130 000 pund, motsvarande omkring 1,7 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som den tidigare F-Type kostade. Jaguar räknar alltså med betydligt färre kunder – men med betydligt större plånböcker.
Bilen börjar säljas i början av 2027 och de första leveranserna väntas under årets andra hälft.