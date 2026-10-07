Jaguars första elbil – ett slagskepp som inte får plats på parkeringen

Kan bli svårparkerad

Om inte tidigare signaler har varit tecken nog för att konstatera att Type 01 inte är en bil för kreti och pleti, så är storleken det. Med längden på fem meter och ett par decimeter slår man den svenska jätten EX90 med god marginal.

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Faktum är att en vanlig svensk parkeringsruta kanske inte ens räcker till för el-GT:n, de mäter oftast fem meter på längden. Däcken lär visserligen hamna innanför linjerna, men ett rejält överhäng blir att vänta. Och fickparkering är nog inte ens att tänka på.

Om det blir något som oroar den köpkraftiga eliten återstår att se.

Den nya målgruppen

Med Type 01 vill Jaguar nå en helt annan kundgrupp än tidigare. Enligt Jaguars vd, Rawdon Glover, har den traditionella kundbasen blivit både mindre och äldre.

Nu siktar man i stället på yngre och rikare köpare. Glover beskriver för The Guardian att den tänkta kunden är urban och mycket design- och teknikintresserad. Det var därför New York passade bättre än den brittiska landsbygden som scen för premiären.

Men lanseringen jade lika gärna hade kunnat ske i Silicon Valley, enligt Glover. Han har redan haft en prototyp på visning i Nvidias kontor i Kalifornien, där vd Jensen Huang fick provåka bilen.

Prislappen speglar ambitionen. Type 01 börjar på 130 000 pund, motsvarande omkring 1,7 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som den tidigare F-Type kostade. Jaguar räknar alltså med betydligt färre kunder – men med betydligt större plånböcker.

Bilen börjar säljas i början av 2027 och de första leveranserna väntas under årets andra hälft.

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