Efterfrågan på datorkomponenter har skjutit i höjden, och de har därmed blivit ett eftertraktat byte för kriminella. Förra veckan fick en storstöld ett dråpligt slut, när det visade sig att Nvidia-lastbilarna man stulit inte innehöll några värdefulla GPU:er.
Stal Nvidia-lastbilar från AI-bolag – fick med sig nio ton sand
AI-bolagens frenetiska växande kräver mängder av hårdvara att fylla datacentren med. Konsekvensen är att priset på Nvidias produkter har skjutit i höjden – de levererar datorchips och grafikkort i mängder, men inte tillräckligt fort.
Tidigare i september rapporterade vi om hur bolagets vd, Jensen Huang, liknade marknadsutvecklingen med armageddon (eller ramaggedon, som det så fyndigt kallats).
Nvidias dyraste GPU, RTX PRO 6000 ”Blackwell”, fick sig i augusti en prishöjning som landade på motsvarande omkring 160 000 kronor, enligt branschmedia.
På konsumentsidan är priserna lägre, värstingmodellerna säljs främst till teknik- och AI-bolag. Men någon med extremt höga krav på sitt datorbygge kan ändå behöva betala uppemot 60 000 kronor för en GPU.
Det är alltså inte speciellt konstigt att hårvaran blivit ett intressant byte för kriminella.
Ett stöldförsök med dråpligt slut har i dagarna uppmärksammats i flera medier, bland annat The Verge.
Hoppades på storkovan, fick med sig tonvis av sand
Två lastbilar märkta med Nvidias och AI-bolaget PlusAIs logotyper väckte troligtvis hoppet om riktigt värdefull last för några tjuvar.
Under natten till förra torsdagen stals de båda lastbilarna från parkeringen utanför PlusAI:s kontor i Freemont, Kalifornien. PlusAI utvecklar självkörande fordon, vilket man använder Nvidias AI-chips till. Två lastbilar fulla med sådan last skulle vara värd många miljoner kronor.
Det verkar dock inte ha dröjt länge innan tjuvarna upptäckte missen. Istället för att ha stulit datorkomponenter hade man kört iväg med två lastbilar fyllda med sand. Lastbilarna dumpades därefter i närheten, och hittades under morgonen av en bekant till en anställd på AI-bolaget.
Skulle simulera verklig last
Lastbilarna användes alltså inte till frakt, utan som träningsfordon för PlusAI:s självkörningsteknik. Anledningen till att de båda flaken fyllts med sand var att man ville simulera lastvikt.
Omkring nio ton sand ska de båda lastbilarna ha varit fyllda med, ett uppskattat värde – med ett pris per ton på cirka 600 kronor – innebär att bytet skulle ha kunnat generera drygt 5400 kronor i inkomst för tjuvarna, såvida de skulle hitta en köpare.
Stölden ska ha polisanmält, men man har inte lyckats koppla några misstänkta till brottet än.
Ovanligt tillvägagångssätt
Det amerikanska logistik- och säkerhetsföretaget Overhaul skriver att de har registrerat stölder av AI-utrustning till ett värde av mer än 1,5 miljarder kronor. Sedan 2024 har stölder av datacenterutrustning, datorkomponenter och chip ökat med 34 procent. Samtidigt har det sammanlagda värdet på det stulna godset ökat med mer än 110 procent.
Metoderna har också förändrats. I stället för att använda våld handlar stölderna allt oftare om bedrägerier och andra former av vilseledning. I 92 procent av fallen där värdefulla tekniktransporter drabbats användes någon form av bedrägeri, vilket innebär att sandtjuvarnas tillvägagångssätt inte tillhör det vanliga.