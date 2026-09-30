Stal Nvidia-lastbilar från AI-bolag – fick med sig nio ton sand

Tidigare i september rapporterade vi om hur bolagets vd, Jensen Huang, liknade marknadsutvecklingen med armageddon (eller ramaggedon, som det så fyndigt kallats).

Nvidias dyraste GPU, RTX PRO 6000 ”Blackwell”, fick sig i augusti en prishöjning som landade på motsvarande omkring 160 000 kronor, enligt branschmedia.

På konsumentsidan är priserna lägre, värstingmodellerna säljs främst till teknik- och AI-bolag. Men någon med extremt höga krav på sitt datorbygge kan ändå behöva betala uppemot 60 000 kronor för en GPU.

Det är alltså inte speciellt konstigt att hårvaran blivit ett intressant byte för kriminella.

Ett stöldförsök med dråpligt slut har i dagarna uppmärksammats i flera medier, bland annat The Verge.

Hoppades på storkovan, fick med sig tonvis av sand

Två lastbilar märkta med Nvidias och AI-bolaget PlusAIs logotyper väckte troligtvis hoppet om riktigt värdefull last för några tjuvar.

Under natten till förra torsdagen stals de båda lastbilarna från parkeringen utanför PlusAI:s kontor i Freemont, Kalifornien. PlusAI utvecklar självkörande fordon, vilket man använder Nvidias AI-chips till. Två lastbilar fulla med sådan last skulle vara värd många miljoner kronor.

Det verkar dock inte ha dröjt länge innan tjuvarna upptäckte missen. Istället för att ha stulit datorkomponenter hade man kört iväg med två lastbilar fyllda med sand. Lastbilarna dumpades därefter i närheten, och hittades under morgonen av en bekant till en anställd på AI-bolaget.