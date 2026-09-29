Högre bränslepriser i höst: Då drabbas elbilsägarna

Begagnatmarknaden uppochnedvänd

Trots de lägre bränslepriserna i Sverige har elbilsmarknaden inte stått still. På begagnatsidan såg vi i slutet av sommaren ett intressant skifte: Antalet annonser hade sjunkit drastiskt under några månaders tid, och den höga efterfrågan innebar en modest prisökning av de begagnade elbilarna – som historiskt lidit av dramatiska värdetapp på kort tid.

Inköpstakten i kontrast till försäljningstakten hos bilhandlare pekar på en stundande brist på begagnade elbilar. Rapporterna från augusti sa att omkring 5 500 begagnade elbilar såldes från bilhandlare till privatpersoner. Under samma period köpte handlarna in knappt 2 900 elbilar från privatpersoner.

Om trenden med ökad elbilsförsäljning till följd av höga bränslepriser följer också i Sverige i höst verkar det som att billiga begagnade elbilar skulle kunna bli en bristvara.

ANNONS

Då blir det trångt vid laddarna

En undersökning från i våras, som energimyndigheten gjorde på uppdrag från SVT, visade att de svenska laddplatserna används i mycket lägre utsträckning än vad både operatörer och politiker hoppats på. För bolagen innebär det sämre kassaflöde, medan det för elbilsägarna innebär mindre risk att få vänta på sin tur vid laddstationen.

Rapporter från bland annat Tyskland säger att användningen är låg även där – men att den ökat kraftigt det senaste året, förklaringen menar man är de högre bränslepriserna.

Vattenfall, som är en stor laddaktör i Tyskland, konstaterar att cirka två tredjedelar mer el har laddats vid deras laddstationer i Tyskland sedan början av året jämfört med hela 2025.

När bränslepriserna ökar också i Sverige är det inte orimligt att tänka sig att fler kommer att välja elbil hellre än fossildrivet, vilket troligtvis kommer att ge en liten skjuts i beläggningen på de svenska laddstationerna.