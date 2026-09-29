Högra bränslepriser väntar i höst. Förutom tommare plånbok hos den som kör fossildrivet väntas också effekterna kännas på elbilssidan.
Högre bränslepriser i höst: Då drabbas elbilsägarna
USA:s krig i Iran fortgår och bränslepriserna ökar alltjämt. I flera europeiska länder är smärtpunkten passerad för länge sedan. En effekt, förutom tommare plånböcker, är att bränslestölderna skjuter i höjden.
I Sverige har vi hittills varit förhållandevis skyddade mot Irankrigets efterdyningar. Kraftiga skattesänkningar från i våras har hållit priset på bensin respektive diesel i schack – men med oktobers intåg försvinner en del av lättnaderna och priserna väntas därmed öka drastiskt.
Bränslepriserna födde elbilsboom
De höga och volatila bränslepriserna ses av branschexperter som en rimlig del i förklaringen till varför andelen sålda elbilar ökat så kraftigt under året. Yahoo Finance skriver att antalet nyregistreringar av helt elektriska bilar ökat med mer än 50 procent i augusti i Europa jämfört med föregående år.
Statistiken för det svenska köpstödet på elbilar verkar stötta tesen. De första veckorna ansökte tusentals, men sedan skattelättnaderna infördes minskade också antalet som ville ha ekonomiskt stöd för att köpa elbil.
I och med de väntade prisökningarna på bränsle tror branschexperter att fler svenskar kommer att byta till elbil, därför menar man att den landsbygdsinriktade elbilspremien borde breddas till att kunna stötta köpare även i städerna.
Begagnatmarknaden uppochnedvänd
Trots de lägre bränslepriserna i Sverige har elbilsmarknaden inte stått still. På begagnatsidan såg vi i slutet av sommaren ett intressant skifte: Antalet annonser hade sjunkit drastiskt under några månaders tid, och den höga efterfrågan innebar en modest prisökning av de begagnade elbilarna – som historiskt lidit av dramatiska värdetapp på kort tid.
Inköpstakten i kontrast till försäljningstakten hos bilhandlare pekar på en stundande brist på begagnade elbilar. Rapporterna från augusti sa att omkring 5 500 begagnade elbilar såldes från bilhandlare till privatpersoner. Under samma period köpte handlarna in knappt 2 900 elbilar från privatpersoner.
Om trenden med ökad elbilsförsäljning till följd av höga bränslepriser följer också i Sverige i höst verkar det som att billiga begagnade elbilar skulle kunna bli en bristvara.
Då blir det trångt vid laddarna
En undersökning från i våras, som energimyndigheten gjorde på uppdrag från SVT, visade att de svenska laddplatserna används i mycket lägre utsträckning än vad både operatörer och politiker hoppats på. För bolagen innebär det sämre kassaflöde, medan det för elbilsägarna innebär mindre risk att få vänta på sin tur vid laddstationen.
Rapporter från bland annat Tyskland säger att användningen är låg även där – men att den ökat kraftigt det senaste året, förklaringen menar man är de högre bränslepriserna.
Vattenfall, som är en stor laddaktör i Tyskland, konstaterar att cirka två tredjedelar mer el har laddats vid deras laddstationer i Tyskland sedan början av året jämfört med hela 2025.
När bränslepriserna ökar också i Sverige är det inte orimligt att tänka sig att fler kommer att välja elbil hellre än fossildrivet, vilket troligtvis kommer att ge en liten skjuts i beläggningen på de svenska laddstationerna.