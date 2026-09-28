Dieselstölderna har minskat kraftigt i Sverige. Men när de tillfälliga skattesänkningarna försvinner kan bränslet åter bli mer attraktivt för tjuvar. I flera europeiska länder rapporteras det om en ökning av stölder där bensin och diesel slangas direkt ur fordon.
Höga bränslepriser – fler bränslestölder, så skyddar du din bil
Antalet anmälda dieselstölder i Sverige minskade med 75 procent mellan 2022 och 2025, från 9 637 till 2 526 fall. Branschorganisationen Maskinentreprenörerna beskriver bland annat polisens nya arbetssätt och ett tätare informationsutbyte som viktiga orsaker till minskningen.
Men årets Vilda västern-priser på bränsle, som följd av kriget i Iran, har resulterat i en motsatt utveckling på flera håll i Europa.
Senast ut är upptaktningen av bränslestölder på Irland. Tidningen Cork rapporterar om de hur de kraftiga prisökningarna på bensin och diesel under året gett upphov till ett stort bränslesug på den svarta marknaden.
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Både privatpersoner och företag drabbas när kriminella tömmer tanken på både personbilar, bussar samt transport- och arbetsfordon under nätterna.
”Då gör man det lätt för tjuvarna”
Man skriver även att polismyndigheten gått ut med särskilda varningar gällande bränslestölderna:
”Det här blir allt vanligare i takt med att kostnaderna för bensin och diesel ökar, och det ser inte ut som att det kommer att bli bättre”, varnar en representant från polisen.
Han menar att man gör bäst i att noga tänka igenom var man parkerar för att undvika att bli drabbad.
”Försök att parkera där det finns belysning eller kameraövervakning. Det är inte alltid möjligt, men man kan inte längre räkna med att det är säkert att ställa sig längs vägen. Då gör man det alldeles för lätt för tjuvarna.”
Fångade på film: Stal diesel för 18 000 kronor
De ökade slangningsstölderna märks även i bland annat Frankrike – där beskriver TF1 hur hundratals liter stjäls åt gången hos åkerier tillika lantbrukare och privatpersoner.
Också där tipsar den lokala polisen om att parkera på väl övervakade platser, något som gjorde att en av stölderna kunde lösas upp förhållandevis enkelt: Två män fångades på film när de stal diesel för drygt 18 000 kronor från en kommuns avfallsbilar.
19- och 22-åringen kunde identifieras och erkände flera bränslestölder, nu riskerar de straff på upp till tre års fängelse och 500 000 kronor i böter.
Låser bensinpumparna
I både fransk och irländsk rapportering handlar stölderna främst om att kriminella personer tömmer tanken på diverse fordon. I tysk media rapporterar man om ett angränsande fenomen som tvingat bensinstationer att låsa sina pumpar.
Tages Schau skriver att smitningsanmälningarna blivit alltfler efter prisökningarna.
I tyska Schleswig-Holstein har vissa stationer börjat låsa pumpar under kvällstid på grund av att det blivit vanligare att folk tankar och sedan kör iväg utan att betala.
I Kiel har man märkt att även små mängder stjäls. Kunder tankar några liter och smiter sedan utan att betala. Tyska motororganisationen ADAC skriver att sådan smitning rubriceras som bedrägeri.
Då blir det dyrare också i Sverige
Hittills har svenska tankare varit förhållandevis skyddade mot prisökningarna på olja, tack vare skattesänkningar sedan i våras. Men som Dagens PS rapporterade i helgen närmar sig de tillfälligt billiga priserna nu sitt slut. Från 1 oktober väntas bensinen bli 1,03 kronor dyrare per liter, och dieseln 40 öre.
I december väntas ytterligare prisökningar som kommer att slå mot den som kör bensin- eller dieselbil. Huruvida de svenska stöldtalen kommer att följa trenden i andra delar av Europa återstår att se – men den som vill vara på säkra sidan gör rätt i att följa den irländska polisens råd om att försöka parkera där det är upplyst och kamerabevakat.