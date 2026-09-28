Höga bränslepriser – fler bränslestölder, så skyddar du din bil

Men årets Vilda västern-priser på bränsle, som följd av kriget i Iran, har resulterat i en motsatt utveckling på flera håll i Europa.

Senast ut är upptaktningen av bränslestölder på Irland. Tidningen Cork rapporterar om de hur de kraftiga prisökningarna på bensin och diesel under året gett upphov till ett stort bränslesug på den svarta marknaden.

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Både privatpersoner och företag drabbas när kriminella tömmer tanken på både personbilar, bussar samt transport- och arbetsfordon under nätterna.

”Då gör man det lätt för tjuvarna”

Man skriver även att polismyndigheten gått ut med särskilda varningar gällande bränslestölderna:

”Det här blir allt vanligare i takt med att kostnaderna för bensin och diesel ökar, och det ser inte ut som att det kommer att bli bättre”, varnar en representant från polisen.

Han menar att man gör bäst i att noga tänka igenom var man parkerar för att undvika att bli drabbad.

”Försök att parkera där det finns belysning eller kameraövervakning. Det är inte alltid möjligt, men man kan inte längre räkna med att det är säkert att ställa sig längs vägen. Då gör man det alldeles för lätt för tjuvarna.”