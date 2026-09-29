På onsdagen blir det åter tillåtet att köra med dubbdäck i Sverige och snart börjar den stora rusningen till landets däckverkstäder. Men ett enkelt misstag efter däckbytet kan i värsta fall få ett hjul att lossna under färd.
30 000 hjul lossnar varje år – nu börjar däckbytet
Hösten har kommit och för miljontals svenska bilägare närmar sig bytet från sommar- till vinterdäck.
Från den 1 oktober är det tillåtet att använda dubbdäck i Sverige. Men när hjulen väl har bytts finns det en säkerhetsåtgärd som är lätt att glömma: att kontrollera hjulbultarna igen efter att bilen körts några mil.
Inför däckbytet är frågan: har du koll på vad som egentligen gäller? Många svenskar har dålig koll visar undersökningar.
Det gäller också att kolla upp däckfirman innan du byter däcken, sedan många bolag har långt ifrån alla papper i ordning enligt Skatteverket.
Däckbyte – en stor säkerhetsfråga
Samtidigt är det en säkerhetsfråga att byta däcken, där slarv kan leda till att däcken lossnar – vilket ofta sker har det visat sig.
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, varnar för att slarv vid däckbytet i värsta fall kan leda till att ett hjul lossnar under färd.
Det kan exempelvis finnas rostflagor, smuts eller småsten mellan fälgen och navet när hjulet monteras. När materialet senare försvinner kan hjulets infästning förändras och bultarna börja lossna.
NTF rekommenderar därför att hjulbultar och hjulmuttrar efterdras efter några mils körning – oavsett om bilägaren har bytt däcken själv eller låtit en däckverkstad göra jobbet.
30 000 hjul lossnar
Omkring 900 trafikolyckor per år orsakas av tappade hjul, enligt en rapport från Svenska Däcksäkerhetsrådet som bland annat Sveriges Radio rapporterat om. I samma undersökning uppskattades omkring 30 000 hjul lossna varje år på grund av att bilister inte efterdrar efter däckbytet.
Att ett hjul är på väg att lossna kan också ge varningssignaler. En bil som plötsligt känns instabil eller beter sig annorlunda efter ett däckbyte bör kontrolleras.
Kravet på vinterdäck senare i år
För personbilar gäller kravet på vinterdäck mellan 1 december och 31 mars, och endast när det råder vinterväglag. Med vinterväglag menas att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Det är polisen som på plats avgör om vinterväglag råder.
För vinterdäck på personbilar är det minsta tillåtna mönsterdjupet tre millimeter under perioden när vinterdäck krävs. Sedan december 2024 måste dubbfria vinterdäck dessutom som huvudregel vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga för att räknas som godkända vinterdäck.
För bilägaren handlar höstens däckbyte som sagt inte bara om att välja rätt tidpunkt. Minst lika viktigt är att hjulen monteras korrekt – och att du reagerar om bilen börjar bete sig annorlunda efter bytet.
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