30 000 hjul lossnar varje år – nu börjar däckbytet

Inför däckbytet är frågan: har du koll på vad som egentligen gäller? Många svenskar har dålig koll visar undersökningar.

Det gäller också att kolla upp däckfirman innan du byter däcken, sedan många bolag har långt ifrån alla papper i ordning enligt Skatteverket.

Däckbyte – en stor säkerhetsfråga

Samtidigt är det en säkerhetsfråga att byta däcken, där slarv kan leda till att däcken lossnar – vilket ofta sker har det visat sig.

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, varnar för att slarv vid däckbytet i värsta fall kan leda till att ett hjul lossnar under färd.

Det kan exempelvis finnas rostflagor, smuts eller småsten mellan fälgen och navet när hjulet monteras. När materialet senare försvinner kan hjulets infästning förändras och bultarna börja lossna.

NTF rekommenderar därför att hjulbultar och hjulmuttrar efterdras efter några mils körning – oavsett om bilägaren har bytt däcken själv eller låtit en däckverkstad göra jobbet.