Hemligheten bakom bilmärkets enorma framgång i USA

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Från budgetmärke till kundfavorit

Kias historia på den amerikanska marknaden, där de etablerade sig 1993, började med en tveksamhet från kunderna. Märket hade initialt en stämpel som en billig budgettillverkare.

För att skingra köparnas oro införde Kia en 10-årig eller 16 000-mils drivlinegaranti, vilket var en nästan oerhörd trygghet vid den tiden. Försäljningen ökade därefter stadigt.

En viktig vändpunkt kom med suven Telluride.

“Telluride var en stor del i omdefinieringen av vilka vi var som varumärke och att attrahera en annan typ av kund”, förklarade Watson och beskrev det som ett “stort aha-ögonblick”.

Telluride erbjöd ett attraktivt, robust suv-paket med en bekväm och till och med premiumliknande interiör, fyrhjulsdrift och ett startpris på strax under 37 000 dollar, vilket motsvarar ungefär 351 000 svenska kronor med aktuell växelkurs ( kronor).

Ett mycket konkurrenskraftigt pris i bilbranschen.

“Share of garage” – en nyckel till framgång

ANNONS

Telluride har lockat kunder som traditionellt sett skulle ha undvikit Kia. Watson har observerat att man nu ofta ser en Telluride som en av två bilar i uppfarter och garage i medel- och övre medelklassområden runt om i landet.

Detta har fått familjer att acceptera Kia-varumärket, och han säger att de ser en ökning i “share of garage”.

“Så, om de köpte en Telluride, kanske nästa bil de ersätter i uppfarten också blir en Kia. Det öppnade verkligen människors sinnen för vad Kia är och vad vi skulle kunna bli i framtiden”, konstaterade Watson.

Framgången underlättades också av ett förändrat varumärkesuttryck och en uppdatering av återförsäljarnätverket.

Cirka 60 procent av Kias återförsäljare byggde nya anläggningar och utökade servicekapaciteten under en kort tidsperiod.

Vissa utmaningar finns kvar

Trots den starka medvinden har det funnits vissa hinder. Ett exempel är den så kallade “Kia Challenge”, där stöldfrekvensen för äldre Kia- och Hyundai-modeller (före 2021) ökade dramatiskt på grund av en sårbarhet som visades upp i videor.

Ett mjukvaruprogram löste problemet, men företaget fick ändå betala en förlikning på 200 miljoner dollar, vilket är cirka 1,9 miljarder svenska kronor, efter att ägare stämt dem.

ANNONS

Men Kia ser positivt på framtiden.

Watson lyfte fram företagets produktionsanläggningar som kan bygga bensinbilar, elbilar och hybridfordon omväxlande för att möta kundernas efterfrågan.

Globalt siktar Kia i år på att öka de totala leveranserna med 4,1 procent till 3,22 miljoner enheter och intäkterna med 4,7 procent. I USA är målet att öka marknadsandelen till över 6 procent, från nuvarande 5,1 procent, med en försäljningsökning på 7 procent från år till år.

Framtida tillväxt förväntas också komma från en ny eldriven pickup för Nordamerika, med en beräknad årlig försäljning på 90 000 enheter när produktionen är fullt igång.

Watson lovade även en helt ny Telluride som kommer att ta märket till “nya höjder”.

Missa inte:

Vill du pensionera dig utomlands? Topplistan för svenskar. News 55

Avslöjat: Så undviker du böterna från de nya kamerorna. E55

ANNONS

Techjättens iskalla besked efter historisk datastöld. Realtid