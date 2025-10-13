Den Sydkoreanska biltillverkaren rapporterar rekordförsäljning i USA och fortsätter sin starka tillväxt, trots några utmaningar på vägen.
Hemligheten bakom bilmärkets enorma framgång i USA
Men vad är det egentligen som får amerikanska bilköpare att vända blicken mot det forna budgetmärket? Läs vidare för att se de imponerande siffrorna.
Kias förvandling slår försäljningsrekord
Den sydkoreanska biltillverkaren Kia går som tåget i USA, skriver Yahoo Finance. Nya modeller som crossovern Sorento, sedanen K4 och framför allt den populära sjusitsiga suven Telluride syns nu överallt.
Även de elektriska modellerna EV6 och EV9 bidrar till framgången.
Denna breda modellflora har lett till att Kia återigen slog sina försäljningsförväntningar. Bara i september uppnåddes en rekordförsäljning på 65 000 enheter i usa, en ökning med 11 procent jämfört med samma månad året innan.
Försäljningen för det tredje kvartalet som helhet klättrade med 9 procent, vilket också markerar ett nytt rekord.
“Vi hade en fantastisk september, och du vet, det har verkligen varit varje månad i år som vår försäljning har byggt på”, sade Kia Americas vice president för försäljning, Eric Watson, till Yahoo Finance.
Han tillade att de är uppe nästan 9 procent, närmare bestämt 8,9 procent, hittills i år och fortsätter att bygga styrka varje månad.
Från budgetmärke till kundfavorit
Kias historia på den amerikanska marknaden, där de etablerade sig 1993, började med en tveksamhet från kunderna. Märket hade initialt en stämpel som en billig budgettillverkare.
För att skingra köparnas oro införde Kia en 10-årig eller 16 000-mils drivlinegaranti, vilket var en nästan oerhörd trygghet vid den tiden. Försäljningen ökade därefter stadigt.
En viktig vändpunkt kom med suven Telluride.
“Telluride var en stor del i omdefinieringen av vilka vi var som varumärke och att attrahera en annan typ av kund”, förklarade Watson och beskrev det som ett “stort aha-ögonblick”.
Telluride erbjöd ett attraktivt, robust suv-paket med en bekväm och till och med premiumliknande interiör, fyrhjulsdrift och ett startpris på strax under 37 000 dollar, vilket motsvarar ungefär 351 000 svenska kronor med aktuell växelkurs ( kronor).
Ett mycket konkurrenskraftigt pris i bilbranschen.
“Share of garage” – en nyckel till framgång
Telluride har lockat kunder som traditionellt sett skulle ha undvikit Kia. Watson har observerat att man nu ofta ser en Telluride som en av två bilar i uppfarter och garage i medel- och övre medelklassområden runt om i landet.
Detta har fått familjer att acceptera Kia-varumärket, och han säger att de ser en ökning i “share of garage”.
“Så, om de köpte en Telluride, kanske nästa bil de ersätter i uppfarten också blir en Kia. Det öppnade verkligen människors sinnen för vad Kia är och vad vi skulle kunna bli i framtiden”, konstaterade Watson.
Framgången underlättades också av ett förändrat varumärkesuttryck och en uppdatering av återförsäljarnätverket.
Cirka 60 procent av Kias återförsäljare byggde nya anläggningar och utökade servicekapaciteten under en kort tidsperiod.
Vissa utmaningar finns kvar
Trots den starka medvinden har det funnits vissa hinder. Ett exempel är den så kallade “Kia Challenge”, där stöldfrekvensen för äldre Kia- och Hyundai-modeller (före 2021) ökade dramatiskt på grund av en sårbarhet som visades upp i videor.
Ett mjukvaruprogram löste problemet, men företaget fick ändå betala en förlikning på 200 miljoner dollar, vilket är cirka 1,9 miljarder svenska kronor, efter att ägare stämt dem.
Men Kia ser positivt på framtiden.
Watson lyfte fram företagets produktionsanläggningar som kan bygga bensinbilar, elbilar och hybridfordon omväxlande för att möta kundernas efterfrågan.
Globalt siktar Kia i år på att öka de totala leveranserna med 4,1 procent till 3,22 miljoner enheter och intäkterna med 4,7 procent. I USA är målet att öka marknadsandelen till över 6 procent, från nuvarande 5,1 procent, med en försäljningsökning på 7 procent från år till år.
Framtida tillväxt förväntas också komma från en ny eldriven pickup för Nordamerika, med en beräknad årlig försäljning på 90 000 enheter när produktionen är fullt igång.
Watson lovade även en helt ny Telluride som kommer att ta märket till “nya höjder”.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
