Porsche har drabbats av ett rejält försäljningsfall. Samtidigt som en nyckelmarknad växer, är det en annan jätte som backar kraftigt.
Biljätten Porsche i gungning – ett land orsakar jättefallet
Mest läst i kategorin
Slipp betala boten: Ett enkelt knep räcker
Den nya kamerabaserade parkeringsövervakningen har en stor lucka. En juridisk detalj gör att du kan slippa betala kontrollavgiften. Det sprider sig en ny typ av parkeringsövervakning med kameror över Sveriges privata parkeringar. Tekniken är avancerad, men det visar sig att det finns ett oväntat och gigantiskt hål i systemet som kan leda till att du …
Glöm elbilen: Den här dieselbilen är oslagbar
Med Mazdas nyare flaggskepp går en stor suv mot strömmen med en sexcylindrig dieselmotor. Nu avslöjas dess överraskande låga förbrukning. Det finns en del tester av den nyare Mazda CX-80 från europeiska motorjournalister. Vi har samlat deras åsikter och hittar en bil som de flesta tycker att fler borde köpa. Den stora suven, som är …
Bränslechocken: 35 kronor per liter inte långt borta
Den nya klimatpolitiken kan kosta bilägare tusenlappar. Priset vid pumpen hotar att skena, med experter som nämner nivåer ingen vill se. Att vara bilberoende kan inom kort bli en betydligt dyrare historia för svenska hushåll. Med införandet av ett nytt, omfattande system för handel med utsläppsrätter inom Europeiska unionen, det så kallade ETS 2, står …
Svensk ai-lösning kapar dina elkostnader drastiskt
Det svenska teknikbolaget Waybler har utvecklat en ny AI-tjänst för att drastiskt sänka kostnaderna för elbilsladdning i fastigheter. Den nya mjukvaran ska motverka de stigande effektavgifterna i elnätet. Det svenska teknikbolaget Waybler lanserar en ny AI-tjänst som kan minska kostnaderna för elbilsladdning i fastigheter rejält, skriver Waybler i ett pressmeddelande. Tjänsten, kallad OptAI, är en …
Avslöjat: Här är bilarna som tappat mest i värde
Stora suvar och dyra elbilar har rasat i värde. Se vilka modeller som drabbats värst och hur politiska beslut styr restvärdet, enligt E55. Det är den dolda kostnaden som slår hårdast mot plånboken – värdetappet. Medan den svenska bilmarknaden genomgått dramatiska skiften de senaste åren, med elektrifiering och priskrig, har det resulterat i en mardröm …
Lyxbiltillverkaren Porsche har sett sin globala försäljning minska under de första nio månaderna av år 2025, skriver Reuters. Företaget pekar på tuffa marknadsförhållanden och stark konkurrens som orsaker, med den största nedgången noterad i Kina.
Under perioden januari till september levererade Porsche totalt 212 509 fordon världen över. Mellan juli och september sjönk leveranserna med cirka 6 procent jämfört med året innan, till cirka 70 836 bilar. I den kinesiska marknaden var tappet betydligt större, hela 26 procent. Samtidigt ökade försäljningen i Nordamerika, företagets största marknad, med cirka 4,7 procent under samma tremånadersperiod.
Förväntat av Porsche
“Vi förväntar oss att marknadsmiljön kommer att förbli utmanande även i framtiden”, säger Matthias Becker, medlem av styrelsen för försäljning och marknadsföring på Porsche AG, i ett uttalande.
Företaget, baserat i Stuttgart, sänkte i september sina framtidsutsikter på grund av den svagare efterfrågan, särskilt i Kina, samt högre tullar i USA.
Pekskärmar i bilen straffas i Euro NCAP:s tester
Bilvärlden står inför en stor förändring. De nya säkerhetskraven kan tvinga jättarna att skrota pekskärmar och återinföra fysiska knappar. Bilar blir
Missa inte:
Vill du pensionera dig utomlands? Topplistan för svenskar. News 55
Avslöjat: Så undviker du böterna från de nya kamerorna. E55
Techjättens iskalla besked efter historisk datastöld. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Biljätten Porsche i gungning – ett land orsakar jättefallet
Porsche har drabbats av ett rejält försäljningsfall. Samtidigt som en nyckelmarknad växer, är det en annan jätte som backar kraftigt. Lyxbiltillverkaren Porsche har sett sin globala försäljning minska under de första nio månaderna av år 2025, skriver Reuters. Företaget pekar på tuffa marknadsförhållanden och stark konkurrens som orsaker, med den största nedgången noterad i Kina. …
Så kan du tjäna 48 miljoner kronor på en bugg
Apple söker desperat säkerhetshål i sina system. Nu lockar teknikjätten med en gigantisk belöning – upp till $5 miljoner kan betalas ut. Teknikjätten Apple höjer nu insatserna i sitt program för att hitta säkerhetsbrister, och betalar ut upp till $2 miljoner för de allvarligaste exploateringskedjorna som kan utnyttjas av spionprogram. Företaget introducerar även en bonusstruktur …
"Lönsam skilsmässa" kan lyfta klassisk svensk aktie
En av Stockholmsbörsens mest klassiska aktier kan vara på väg in i en ny era. När SKF knoppar av sin fordonsverksamhet nästa år, ser analytiker potential för kraftigt uppvärderade aktiekurser. "Den klassiska aktien vi pratar om är SKF – Svenska Kullagerfabriken", säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. Nästan exakt hundra år efter att Volvo …
Varningen till Trump: USA kan få brist på mat
Donald Trumps eget arbetsmarknadsdepartement pekar nu i hemlighet på risken att hans politik ger både matbrist och högre priser. I tysthet och dolt väl i en anmälan till Federal Register medger Donald Trumps eget arbetsmarknadsdepartement att hans politik kring invandring riskerar att skapa en ”utbudschock och matbrist” samt leda till högre priser. Stopp för invandring …
Riksbankens miss och den hemvändande miljardären
Tillväxten i Sverige ökar och förmögna svenskar väljer att flytta hem. Är det här tecken på en ekonomisk vår och ljusare tider? Riksbanken tog inga risker med den framtida tillväxten när man sänkte styrräntan med ytterligare 25 punkter förra mötet. Nu överraskas man av oväntat bra tillväxtsiffror i augusti. Återhämtningen går fortare än man trott. …