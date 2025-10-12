Biljätten Porsche i gungning – ett land orsakar jättefallet

Lyxbiltillverkaren Porsche har sett sin globala försäljning minska under de första nio månaderna av år 2025, skriver Reuters. Företaget pekar på tuffa marknadsförhållanden och stark konkurrens som orsaker, med den största nedgången noterad i Kina.

Under perioden januari till september levererade Porsche totalt 212 509 fordon världen över. Mellan juli och september sjönk leveranserna med cirka 6 procent jämfört med året innan, till cirka 70 836 bilar. I den kinesiska marknaden var tappet betydligt större, hela 26 procent. Samtidigt ökade försäljningen i Nordamerika, företagets största marknad, med cirka 4,7 procent under samma tremånadersperiod.

Förväntat av Porsche

“Vi förväntar oss att marknadsmiljön kommer att förbli utmanande även i framtiden”, säger Matthias Becker, medlem av styrelsen för försäljning och marknadsföring på Porsche AG, i ett uttalande.

Företaget, baserat i Stuttgart, sänkte i september sina framtidsutsikter på grund av den svagare efterfrågan, särskilt i Kina, samt högre tullar i USA.

Missa inte:

Vill du pensionera dig utomlands? Topplistan för svenskar. News 55

Avslöjat: Så undviker du böterna från de nya kamerorna. E55

ANNONS

Techjättens iskalla besked efter historisk datastöld. Realtid