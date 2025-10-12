Dagens PS
Biljätten Porsche i gungning – ett land orsakar jättefallet

Matthias Becker, styrelseledamot. (Foto: Porsche och Åsa Wallenrud)
Matthias Becker, styrelseledamot. (Foto: Porsche och Åsa Wallenrud)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 okt. 2025Publicerad: 12 okt. 2025

Porsche har drabbats av ett rejält försäljningsfall. Samtidigt som en nyckelmarknad växer, är det en annan jätte som backar kraftigt.

Lyxbiltillverkaren Porsche har sett sin globala försäljning minska under de första nio månaderna av år 2025, skriver Reuters. Företaget pekar på tuffa marknadsförhållanden och stark konkurrens som orsaker, med den största nedgången noterad i Kina.

Under perioden januari till september levererade Porsche totalt 212 509 fordon världen över. Mellan juli och september sjönk leveranserna med cirka 6 procent jämfört med året innan, till cirka 70 836 bilar. I den kinesiska marknaden var tappet betydligt större, hela 26 procent. Samtidigt ökade försäljningen i Nordamerika, företagets största marknad, med cirka 4,7 procent under samma tremånadersperiod.

Förväntat av Porsche

“Vi förväntar oss att marknadsmiljön kommer att förbli utmanande även i framtiden”, säger Matthias Becker, medlem av styrelsen för försäljning och marknadsföring på Porsche AG, i ett uttalande.

Företaget, baserat i Stuttgart, sänkte i september sina framtidsutsikter på grund av den svagare efterfrågan, särskilt i Kina, samt högre tullar i USA.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

