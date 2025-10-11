Dagens PS
Pekskärmar i bilen straffas i Euro NCAP:s tester

Euro NCAP har tröttnat på allt digitalt och straffar nu bilar som inte uppfyller en del krav. (Foto: Euro NCAP)
Euro NCAP har tröttnat på allt digitalt och straffar nu bilar som inte uppfyller en del krav. (Foto: Euro NCAP)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 11 okt. 2025Publicerad: 11 okt. 2025

Bilvärlden står inför en stor förändring. De nya säkerhetskraven kan tvinga jättarna att skrota pekskärmar och återinföra fysiska knappar.

Bilar blir ständigt säkrare och effektivare, men en trend har länge oroat många: den ökade användningen av pekskärmar för grundläggande funktioner.

Detta har kritiserats för att distrahera förare och öka olycksrisken. En inflytelserik organisation sätter nu hårt mot hårt och kräver förändringar som kan rita om kartan för bilars interiörer, skriver Ars Technica.

Tröttnat på bristen på fysiska knappar och vred

Euro NCAP, som är Europas bilkraschtestare, har tröttnat på att biltillverkarna flyttar viktiga reglage till centrala pekskärmar, vilket tvingar förare att ta blicken från vägen.

Matthew Avery, Euro NCAP:s direktör för strategisk utveckling, menar att detta är ett problem inom hela industrin.

Från och med år 2026 kommer nya Euro NCAP-tester att dra av poäng om inte vissa grundläggande kontroller är fysiska.

Det må vara coolt att ha det så här som i en Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC men det medför en del risker. (Foto: Mercedes)
Det må vara coolt att ha det så här som i en Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC men det medför en del risker. (Foto: Mercedes)

Detta är ett försök att få tillverkarna att återinföra separata, fysiska reglage för basfunktioner på ett intuitivt sätt. Målet är att begränsa den tid förare tittar bort från vägen och på så sätt främja säkrare körning.

Dessa funktioner måste ha fysiska kontroller

Euro NCAP insisterar inte på att varje funktion ska ha en egen knapp, men organisationen vill se fysiska reglage för följande:

  • Blinkers
  • Varningsblinkers
  • Vindrutetorkare
  • Tuta
  • SOS-funktioner (som till exempel EU:s eCall-funktion)

Ett exempel på en biltillverkare som ligger i riskzonen är Tesla, som nyligen har tagit bort fysiska spakar och istället flyttat blinkersfunktionen till haptiska knappar på ratten.

Varför detta är viktigt för tillverkarna

Euro NCAP är inte en statlig tillsynsmyndighet och kan därför inte lagstifta om att biltillverkarna måste använda fysiska kontroller. Däremot är ett femstjärnigt säkerhetsbetyg från Euro NCAP en mycket stark säljpunkt.

Det är högst troligt att detta tryck kommer att vara effektivt och leda till förändringar i hur biltillverkare designar sina fordon.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

