Pekskärmar i bilen straffas i Euro NCAP:s tester

Bilar blir ständigt säkrare och effektivare, men en trend har länge oroat många: den ökade användningen av pekskärmar för grundläggande funktioner.

Detta har kritiserats för att distrahera förare och öka olycksrisken. En inflytelserik organisation sätter nu hårt mot hårt och kräver förändringar som kan rita om kartan för bilars interiörer, skriver Ars Technica.

Tröttnat på bristen på fysiska knappar och vred

Euro NCAP, som är Europas bilkraschtestare, har tröttnat på att biltillverkarna flyttar viktiga reglage till centrala pekskärmar, vilket tvingar förare att ta blicken från vägen.

Matthew Avery, Euro NCAP:s direktör för strategisk utveckling, menar att detta är ett problem inom hela industrin.

Från och med år 2026 kommer nya Euro NCAP-tester att dra av poäng om inte vissa grundläggande kontroller är fysiska.

Det må vara coolt att ha det så här som i en Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC men det medför en del risker. (Foto: Mercedes)

Detta är ett försök att få tillverkarna att återinföra separata, fysiska reglage för basfunktioner på ett intuitivt sätt. Målet är att begränsa den tid förare tittar bort från vägen och på så sätt främja säkrare körning.