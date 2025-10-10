Avslöjat: Här är bilarna som tappat mest i värde

Det är den dolda kostnaden som slår hårdast mot plånboken – värdetappet. Medan den svenska bilmarknaden genomgått dramatiska skiften de senaste åren, med elektrifiering och priskrig, har det resulterat i en mardröm för ägare av vissa fordon.

Särskilt de som satsade tidigt på dyra elbilar eller bilar med höga utsläpp har fått se förluster på över 400 000 svenska kronor, skriver vår systertidning E55.

Experter pekar på en kombination av politiska styrmedel och tillverkares aggressiva prissänkningar som de främsta orsakerna bakom det vilda värdefallet.

Elbilarnas dubbla smäll: högst inköpspris och störst förlust

Även om laddbara bilar i genomsnitt har en lägre procentuell prisnedgång än fossildrivna fordon, är det i elbilssegmentet de absoluta förlusterna i svenska kronor har varit störst.

Anledningen är de initialt höga inköpspriserna, i kombination med att nya elbilar ständigt lanseras med bättre räckvidd och snabbare laddning.

Den snabba teknikutvecklingen gör att äldre modeller snabbt blir omoderna och därmed mindre attraktiva på andrahandsmarknaden.

En analys visar att ägare av tidiga, dyra elbilar har drabbats hårdast. Exempelvis en Audi e-tron quattro 55 Proline (årsmodell 2021) med ett nypris på 970 000 kronor var efter bara tre år värd 554 900 kronor.

Audi e-tron 55 quattro (Foto: Wayke)

Det motsvarar en total värdeförlust på imponerande 415 100 svenska kronor, eller 43 procent av ursprungsvärdet, enligt KVD bil.