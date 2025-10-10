Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Avslöjat: Här är bilarna som tappat mest i värde

Värdetapp på din bil är det som svider mest i plånboken. (Foto: Wayke och Tesla)
Värdetapp på din bil är det som svider mest i plånboken. (Foto: Wayke och Tesla)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Stora suvar och dyra elbilar har rasat i värde. Se vilka modeller som drabbats värst och hur politiska beslut styr restvärdet, enligt E55.

Det är den dolda kostnaden som slår hårdast mot plånboken – värdetappet. Medan den svenska bilmarknaden genomgått dramatiska skiften de senaste åren, med elektrifiering och priskrig, har det resulterat i en mardröm för ägare av vissa fordon.

Särskilt de som satsade tidigt på dyra elbilar eller bilar med höga utsläpp har fått se förluster på över 400 000 svenska kronor, skriver vår systertidning E55.

Experter pekar på en kombination av politiska styrmedel och tillverkares aggressiva prissänkningar som de främsta orsakerna bakom det vilda värdefallet.

Elbilarnas dubbla smäll: högst inköpspris och störst förlust

Även om laddbara bilar i genomsnitt har en lägre procentuell prisnedgång än fossildrivna fordon, är det i elbilssegmentet de absoluta förlusterna i svenska kronor har varit störst.

Anledningen är de initialt höga inköpspriserna, i kombination med att nya elbilar ständigt lanseras med bättre räckvidd och snabbare laddning.

Den snabba teknikutvecklingen gör att äldre modeller snabbt blir omoderna och därmed mindre attraktiva på andrahandsmarknaden.

En analys visar att ägare av tidiga, dyra elbilar har drabbats hårdast. Exempelvis en Audi e-tron quattro 55 Proline (årsmodell 2021) med ett nypris på 970 000 kronor var efter bara tre år värd 554 900 kronor.

Audi e-tron 55 quattro (Foto: Wayke)
Audi e-tron 55 quattro (Foto: Wayke)

Det motsvarar en total värdeförlust på imponerande 415 100 svenska kronor, eller 43 procent av ursprungsvärdet, enligt KVD bil.

Priskrig och teknisk ålder sänker värdet

Tesla Model 3 (Foto: Tesla)
Tesla Model 3 (Foto: Tesla)

Modeller från Tesla, som Model 3 och Model Y köpta mellan 2020 och 2022, har uppvisat det största procentuella värdetappet, där vissa rapporter indikerar ett fall på mellan 50 och 60 procent av nypriset.

Denna dramatiska utveckling drivs framför allt av att tillverkaren aggressivt har sänkt priserna på nya bilar, vilket omedelbart pressar ner priset på begagnade.

En tre år gammal Model 3 kan ha tappat nästan 400 000 svenska kronor i värde kan man läsa på Tesla Club Sweden.

Nissan Leaf e+ (Foto: Wayke)
Nissan Leaf e+ (Foto: Wayke)

Även i volymsegmentet syns samma trend. Äldre elbilsmodeller som Nissan Leaf E+ har tappat runt 44 procent i värdeminskning över tre år.

Detta belyser hur snabbt teknisk omodernitet – som sämre batterikemi och långsam laddhastighet – kan urholka värdet på en bil.

Modell (Exempel)DrivlinaUngefärlig förlust (kronor)Procentuellt fallHuvudsaklig drivkraft
Audi e-Tron q. 55 ProlineElbil415 10043 procentHögt inköpspris, teknisk ålder
Tesla Model 3 (äldre)Elbil400 00060 procentPriskrig på nybilssidan
Nissan Leaf E+Elbil200 00044 procentTeknisk ålder (batteri/laddning)

Malus-systemet straffar bensin- och dieselbilar

För bensin- och dieseldrivna bilar är den genomsnittliga värdeminskningen också betydande, med ett fall på upp till 15 procent för bensinbilar. Värdetappet för dessa bilar styrs till stor del av det politiska Malus-systemet.

Systemet straffar fordon med höga koldioxidutsläpp genom en kraftigt förhöjd fordonsskatt under de första tre åren, i vissa fall över 9 000 svenska kronor per år.

Denna höga initiala skatt leder till en omedelbar negativ priskorrigering på nya och nästan nya bilar med höga utsläpp, i synnerhet stora diesel- och bensin-suvar. Experter varnar för att en förlängning av Malus-perioden skulle kunna sänka restvärdet ytterligare i framtiden, eftersom skattebördan ligger kvar längre hos nästa ägare.

Laddhybriden och kronan som räddare i nöden för bilens värde

Trots turbulensen finns det ljuspunkter.

Laddhybrider (PHEV) har visat sig ha den mest stabila restvärdeutvecklingen under perioden, med den lägsta genomsnittliga prisnedgången på begagnatmarknaden. Den flexibilitet de erbjuder – med möjlighet till eldrift lokalt och bensin/diesel på längre resor – har hållit efterfrågan uppe.

En annan oväntad faktor som stabiliserar restvärdet är den svaga svenska kronan. Detta har gjort svenska begagnade bilar relativt billiga för utländska köpare, vilket har lett till en rekordhög export.

Denna utlandsförsäljning har fungerat som en ekonomisk ventil som absorberat överskottet av begagnade fordon och därmed förhindrat ett ännu större prisfall på den inhemska marknaden.

Slutligen väntas framtiden för begagnade elbilar bli mer stabil. Med Euro 7-förordningen, som träder i kraft för lätta fordon 2025, ställs krav på att elbilar ska visa batterihälsan (SoH) i displayen och vid besiktning.

Denna ökade transparens väntas minska den nuvarande höga riskpremien och bidra till att stabilisera restvärdet för nyare begagnade elbilar framöver.

ElbilHybridMotorVärdering
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

