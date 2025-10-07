Här riskerar du böter på 1000 kronor för fel däck

Regelverket är dock strikt begränsat till ett fåtal specifika gatuavsnitt i Stockholm och Göteborg.

Dessa lokala förbud införs inte på grund av trafiksäkerhet, utan som en sista utväg för att bekämpa skadliga luftföroreningar som hotar människors hälsa på dessa hårt trafikerade platser.

Varför finns det dubbdäcksförbud överhuvudtaget

I Sverige får man nationellt sett använda dubbdäck mellan den 1 oktober och den 15 april, eller längre om det råder vinterväglag.

Inom dessa ramar har kommuner rätt att införa lokala restriktioner, så kallade lokala trafikföreskrifter. Dessa används nästan uteslutande där miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar riskerar att överskridas.

Huvudanledningen är folkhälsan.

Dubbdäck river upp asfalten, särskilt på torra vägbanor. Detta skapar en stor mängd inandningsbara partiklar, framför allt PM10, som kan orsaka allvarliga luftvägssjukdomar och hjärt-kärlbesvär.

De lokala förbuden fungerar som en direkt åtgärd för att stoppa källan till dessa skadliga partiklar där problemet är som störst.