Här riskerar du böter på 1000 kronor för fel däck

Vilka gator i Sverige har dubbdäcksförbud? Kolla listan.
Vilka gator i Sverige har dubbdäcksförbud? Kolla listan. (Foto: Bertil Ericson/TT och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Dubbdäcksförbudet i Sveriges storstäder är en omdiskuterad åtgärd som har stor betydelse för luftkvaliteten och folkhälsan.

Regelverket är dock strikt begränsat till ett fåtal specifika gatuavsnitt i Stockholm och Göteborg.

Dessa lokala förbud införs inte på grund av trafiksäkerhet, utan som en sista utväg för att bekämpa skadliga luftföroreningar som hotar människors hälsa på dessa hårt trafikerade platser.

Varför finns det dubbdäcksförbud överhuvudtaget

I Sverige får man nationellt sett använda dubbdäck mellan den 1 oktober och den 15 april, eller längre om det råder vinterväglag.

Inom dessa ramar har kommuner rätt att införa lokala restriktioner, så kallade lokala trafikföreskrifter. Dessa används nästan uteslutande där miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar riskerar att överskridas.

Huvudanledningen är folkhälsan.

EU:s nya krav kan stoppa försäljningen av tusentals däck

Euro 7-förordningen är på väg för att reglera partikelutsläpp från däck. Det är ett ambitiöst mål som branschen stöder fullt ut. Men frågan om hur

Dubbdäck river upp asfalten, särskilt på torra vägbanor. Detta skapar en stor mängd inandningsbara partiklar, framför allt PM10, som kan orsaka allvarliga luftvägssjukdomar och hjärt-kärlbesvär.

De lokala förbuden fungerar som en direkt åtgärd för att stoppa källan till dessa skadliga partiklar där problemet är som störst.

Vilka städer har permanenta förbud

I Sverige är det endast två städer som har infört permanenta dubbdäcksförbud på utvalda gatuavsnitt: Stockholm och Göteborg.

Detta bekräftar att partikelproblemet är geografiskt koncentrerat till intensivt trafikerade huvudleder i dessa två storstäder.

Det finns inga permanenta förbud i andra stora städer som Malmö eller Uppsala.

Det här är bästa däcket i vinter

Däcktestet avslöjar en överraskande vinnare, ett val som kan spara dig pengar. Läs om varför de nya reglerna förändrar allt. I det årliga

Exakta gator med dubbdäcksförbud i stockholm

Stockholm var först ut med att införa ett förbud på Hornsgatan år 2010. Det positiva resultatet ledde sedan till en expansion av förbudet år 2016.

Följande gator i Stockholm omfattas av det permanenta dubbdäcksförbudet:

  • Hornsgatan: Hela gatan. Förbudet infördes i januari 2010 och var ett pilotprojekt för att få ner de höga halterna av PM10.
  • Fleminggatan: Hela gatan.
  • Kungsgatan: Sträckan mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan.
  • Rosenlundsgatan: Sträckan mellan Krukmakargatan och Hornsgatan.
  • Varvsgatan: Sträckan mellan Hornsgatan och Hornsbruksgatan.
Det är viktigt att känna till att trafikföreskrifterna i Stockholm tillåter fordon med dubbdäck att korsa dessa gator i korsningar, men inte att köra längs dem.

Köp inte detta däck: Livsfarligt i vinterväglag

Det kan se ut som en bra affär att välja ett billigt däck, men årets stora däcktest avslöjar det skrämmande priset för att spara. Årets stora

Vilka gator har förbud i göteborg

I Göteborg har dubbdäcksförbudet införts på följande två gator:

  • Friggagatan: Hela gatan.
  • Odinsgatan: Hela gatan.

Likt Stockholm motiveras förbudet av att minska partikelutsläpp och därmed förbättra luftkvaliteten.

Överträdelse av dubbdäcksförbudet, både i Stockholm och Göteborg, kan leda till böter på tusen svenska kronor. Polisen ansvarar för tillsynen.

Folkhälsa går före trafiksäkerhet

Införandet av dubbdäcksförbud är en avvägning mellan folkhälsa och trafiksäkerhet. Även om dubbdäck ger bättre grepp på isigt underlag, särskilt i Göteborgs skiftande vinterväder, har stadsmiljönämnderna slagit fast att den akuta folkhälsorisken från luftföroreningarna väger tyngre än den potentiella ökade säkerhetsrisken under extrema väderförhållanden.

Att minska exponeringen för skadliga partiklar har därmed blivit högsta prioritet på de utpekade gatuavsnitten.

Varning: Var tredje bilförare riskerar böter

Många bilägare har dålig koll på de lagar som omgärdar bytet till vinterdäck, vilket kan leda till både böter och ökad olycksrisk När vintern närmar sig

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

