Vinnaren är utsedd – se vilket däck som är bäst i test

Friktionsdäcken visar sina muskler

Årets testvinnare är Continental ContiVikingContact 8, som med 127 poäng säkrade förstaplatsen. Detta nordiska friktionsdäck imponerade stort i samtliga testmoment, vilket gör att Teknikens Värld beskriver det som ett däck som ‘imponerar på alla underlag’.

Däcket får extra beröm för sin låga ljudnivå, höga komfort och låga rullmotstånd. Just rullmotståndet är en faktor som direkt påverkar bränsleförbrukningen och därmed en bilists totala ekonomi.

På en delad andraplats återfinns Goodyear UltraGrip Ice 3 och Pirelli Ice Friction, vilka båda är nordiska dubbfria alternativ.

Goodyear visade på toppresultat i nästan alla testmoment, medan Pirelli utmärkte sig med sin stabilitet och säkerhet.

Detta bekräftar den tydliga trenden att friktionsdäcken tar stora kliv framåt när det gäller prestanda på vinterväglag.

Dubbdäcken tappar mark

Även om dubbdäcken fortfarande är oslagbara på extremt isiga vägar, där Nokian Hakkapeliitta 10 och Goodyear UltraGrip Ice Arctic 2 briljerar i bromsning och acceleration, så presterar de sämre i andra moment.

Enligt testet tappar de mark på våt asfalt och i komforttester. Teknikens Värld kommenterar att ‘dubbljudet är så högt och särpräglat, ljudet påminner om en flygmotor på ett propellerplan’.

För förare som tillbringar mycket tid på motorvägar är dubbdäckens nackdelar, såsom högt ljud, svåra att bortse ifrån. Speciellt nu när friktionsdäcken blivit så pass bra även på is och snö.

Mellaneuropeiska däck halkar efter

De mellaneuropeiska friktionsdäcken, som är anpassade för mildare vintrar, klarar sig fortsatt dåligt i nordiska förhållanden. Även om de presterar hyggligt på våt asfalt, är de svaga på is och snö.

Ett exempel är Continental WinterContact TS870 P, som slutade långt ifrån toppen med sina 111 poäng. Testets slutsats är att ‘de mellaneuropeiska däcken är i grunden fel val för nordiska vintrar’.

Avgörande testmoment

I testet granskades flera olika delmoment som avgör däckens prestanda:

Bromsning: Dubbdäcken Nokian Hakkapeliitta 10 och Goodyear Ice Arctic 2 visade sig vara bäst på is och snö. Bland de dubbfria däcken var Continental starkast.

Dubbdäcken Nokian Hakkapeliitta 10 och Goodyear Ice Arctic 2 visade sig vara bäst på is och snö. Bland de dubbfria däcken var Continental starkast. Älgtest: Här presterade Continental, Goodyear och Falken bäst med en undanmanöverhastighet på 74 km/h, medan de mellaneuropeiska däcken tappade fart redan vid 67-68 km/h.

Här presterade Continental, Goodyear och Falken bäst med en undanmanöverhastighet på 74 km/h, medan de mellaneuropeiska däcken tappade fart redan vid 67-68 km/h. Vattenplaning: Bästa däck var Continental med 76,6 km/h, medan Toyo var sämst med 57,6 km/h.

Bästa däck var Continental med 76,6 km/h, medan Toyo var sämst med 57,6 km/h. Rullmotstånd: Skillnaden mellan det däck med lägst respektive högst rullmotstånd motsvarar fem procents skillnad i bränsleförbrukning. Det gör rullmotståndet till en viktig faktor för bilister som vill minska sina driftskostnader.

Valet är tydligt för svenska förare

Sammanfattningsvis är slutsatsen från Teknikens Världs test att nordiska dubbfria däck är det mest rationella valet för majoriteten av de svenska bilisterna. De erbjuder en bra kombination av säkerhet på snö och is, låg ljudnivå, hög komfort och lägre driftkostnader.

Även om dubbdäck fortfarande kan vara det bästa valet under extrema isiga förhållanden, är friktionsdäcken det bättre alternativet i de flesta situationer.

