Däcktestet avslöjar en överraskande vinnare, ett val som kan spara dig pengar. Läs om varför de nya reglerna förändrar allt.
Vinnaren är utsedd – se vilket däck som är bäst i test
I det årliga vinterdäckstestet som Teknikens Värld genomför har resultaten varit tydliga. De nordiska friktionsdäcken, även kända som dubbfria däck, har nu klättrat förbi dubbdäcken och visar sig vara det överlägset bästa valet för den svenska bilisten under 2025.
Detta är ett skifte som delvis kan kopplas till nya regleringar som påverkar däcktillverkarna.
De nya reglerna förändrar spelplanen
Från och med 1 januari 2025 trädde nya regler i kraft som innebär att dubbarna i dubbdäck måste vara lättare och mindre aggressiva. Detta är ett sätt att minska slitaget på vägarna och gör att dubbade däck generellt sett får sämre grepp på is.
Enligt Teknikens Världs däckexperter är detta en trend som kommer att fortsätta, då alla däck som säljs inom EU måste följa det nya regelverket från 2027.
Denna förändring gör att de gamla fördelarna med dubbdäck minskar, vilket gör att andra alternativ blir mer attraktiva.
Läs också: EU:s nya krav kan stoppa försäljningen av tusentals däck. Dagens PS
Friktionsdäcken visar sina muskler
Årets testvinnare är Continental ContiVikingContact 8, som med 127 poäng säkrade förstaplatsen. Detta nordiska friktionsdäck imponerade stort i samtliga testmoment, vilket gör att Teknikens Värld beskriver det som ett däck som ‘imponerar på alla underlag’.
Däcket får extra beröm för sin låga ljudnivå, höga komfort och låga rullmotstånd. Just rullmotståndet är en faktor som direkt påverkar bränsleförbrukningen och därmed en bilists totala ekonomi.
På en delad andraplats återfinns Goodyear UltraGrip Ice 3 och Pirelli Ice Friction, vilka båda är nordiska dubbfria alternativ.
Goodyear visade på toppresultat i nästan alla testmoment, medan Pirelli utmärkte sig med sin stabilitet och säkerhet.
Detta bekräftar den tydliga trenden att friktionsdäcken tar stora kliv framåt när det gäller prestanda på vinterväglag.
Däckbytet: Många missar viktiga regler
Regelkrångel, slarv och nya krav sätter press på svenska bilister. Inför däckbytet är frågan: har du koll på vad som egentligen gäller?
Dubbdäcken tappar mark
Även om dubbdäcken fortfarande är oslagbara på extremt isiga vägar, där Nokian Hakkapeliitta 10 och Goodyear UltraGrip Ice Arctic 2 briljerar i bromsning och acceleration, så presterar de sämre i andra moment.
Enligt testet tappar de mark på våt asfalt och i komforttester. Teknikens Värld kommenterar att ‘dubbljudet är så högt och särpräglat, ljudet påminner om en flygmotor på ett propellerplan’.
För förare som tillbringar mycket tid på motorvägar är dubbdäckens nackdelar, såsom högt ljud, svåra att bortse ifrån. Speciellt nu när friktionsdäcken blivit så pass bra även på is och snö.
Missa inte: Vem får pengarna? Regeringens nya elbilspremie möter kritik. E55
Mellaneuropeiska däck halkar efter
De mellaneuropeiska friktionsdäcken, som är anpassade för mildare vintrar, klarar sig fortsatt dåligt i nordiska förhållanden. Även om de presterar hyggligt på våt asfalt, är de svaga på is och snö.
Ett exempel är Continental WinterContact TS870 P, som slutade långt ifrån toppen med sina 111 poäng. Testets slutsats är att ‘de mellaneuropeiska däcken är i grunden fel val för nordiska vintrar’.
Lilla detaljen om dina däck kan vara livsavgörande
Tiden kanske runnit ut för dina däck. Även om de ser okej ut kan åldern vara en säkerhetsrisk. Kolla koden som avslöjar sanningen.
Avgörande testmoment
I testet granskades flera olika delmoment som avgör däckens prestanda:
- Bromsning: Dubbdäcken Nokian Hakkapeliitta 10 och Goodyear Ice Arctic 2 visade sig vara bäst på is och snö. Bland de dubbfria däcken var Continental starkast.
- Älgtest: Här presterade Continental, Goodyear och Falken bäst med en undanmanöverhastighet på 74 km/h, medan de mellaneuropeiska däcken tappade fart redan vid 67-68 km/h.
- Vattenplaning: Bästa däck var Continental med 76,6 km/h, medan Toyo var sämst med 57,6 km/h.
- Rullmotstånd: Skillnaden mellan det däck med lägst respektive högst rullmotstånd motsvarar fem procents skillnad i bränsleförbrukning. Det gör rullmotståndet till en viktig faktor för bilister som vill minska sina driftskostnader.
Missa inte: Nya vinterdäcksregler kan skapa däck-kaos. E55
Valet är tydligt för svenska förare
Sammanfattningsvis är slutsatsen från Teknikens Världs test att nordiska dubbfria däck är det mest rationella valet för majoriteten av de svenska bilisterna. De erbjuder en bra kombination av säkerhet på snö och is, låg ljudnivå, hög komfort och lägre driftkostnader.
Även om dubbdäck fortfarande kan vara det bästa valet under extrema isiga förhållanden, är friktionsdäcken det bättre alternativet i de flesta situationer.
Experten: Därför byter svenskar däck helt i onödan
Nära sex av tio bilägare byter sommardäck i förtid, vilket leder till onödiga kostnader för både plånboken och miljön. Genom att utnyttja däckens fulla
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
