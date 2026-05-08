Nu är det klart. Från 1 juli laddar du elbilen skattefritt på jobbet permanent via en ny lag. Samtidigt förbättras villkoren för laddhybrider.
Så laddar du elbilen skattefritt – för alltid
Förslaget hade rubriken ”Betänkande 2025/26:SkU23 Permanent skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen och utvidgad rätt till avdrag för drivmedelsutgifter” och klubbades av riksdagen.
Beslutet innebär att den tillfälliga skattefriheten för förmån av ladd-el på arbetsplatsen blir permanent.
Samtidigt utvidgas avdragsrätten för utgifter för drivmedel för tjänsteresor med förmånsbil.
Elbilsparadoxen: Här kapas räckvidden. Dagens PS
”Underlätta omställningen”
”Förslagen syftar bland annat till att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och att gynna arbetsresor med laddbara fordon framför mindre hållbara alternativ”, skriver riksdagen.
De tidigare, tidsbegränsade reglerna om skattefri laddning på arbetsplatsen blir nu permanenta.
Arbetsgivare kan alltså fortsätta erbjuda anställda gratis laddning utan skattekonsekvens.
Nya elbilar laddar nu snabbare än ett vanligt bensinstopp. Dagens PS
Skulle ha upphört i sommar
Enligt tidigare beslut skulle skattefriheten ha upphört 30 juni 2026, efter att ha gällt sedan 1 juli 2023.
En ändring görs dock i reglerna. Det är en regeländring som innebär en förbättring om förmånsbilen är en laddhybrid.
Personbilar, lätta lastbilar, motorcyklar och mopeder kan laddas skattefritt på arbetsplatsen, liksom elcyklar och elsparkcyklar.
Däremot gäller skattefriheten inte tunga bussar och lastbilar, husbilar, traktorer och terrängfordon.
Både elbilar och hybrider
Skattefriheten gäller dock både rena elbilar och laddhybrider och det har ingen betydelse om bilen är den anställdes eller om det rör sig om en förmånsbil.
Det är skattefritt om elen kommer från en laddningspunkt eller eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren och finns i anslutning till arbetsplatsen.
Det spelar däremot ingen roll om det är en laddningspunkt som ägs av arbetsgivaren eller om det är en som arbetsgivarenhyr eller disponerar på något annat sätt, påpekar Björn Lundén.
Det är däremot alltså inte skattefritt att ladda vid exempelvis publika laddstationer om arbetsgivaren betalar för en sådan laddning.
Personer med arbetsplats i bostaden gör normalt inte arbetsresor, resonerar man, och därför är laddning vid arbetsplatsen när den anställdes bostad är arbetsplatsen inte skattefri.
Kan erbjuda bara vissa
En skillnad mot andra personalvårdsförmåner är att det inte krävs att hela personalen ska få erbjudandet för att det ska vara skattefritt.
Arbetsgivaren kan välja att bara erbjuda vissa anställda skattefri laddning. Vilka som får erbjudandet är då upp till arbetsgivaren ensidigt att besluta.
Lagändringarna trader i kraft 1 juli i år och innehåller alltså en förbättring när det gäller laddhybriderna gentemot nuvarande regler.
Anställda med laddhybrid som förmånsbil får rätt till skattefri milersättning för tjänsteresor även om bilen laddats gratis på arbetsplatsen, när lagen träder i kraft vid halvårsskiftet.