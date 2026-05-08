Så laddar du elbilen skattefritt – för alltid

Skulle ha upphört i sommar

Enligt tidigare beslut skulle skattefriheten ha upphört 30 juni 2026, efter att ha gällt sedan 1 juli 2023.

En ändring görs dock i reglerna. Det är en regeländring som innebär en förbättring om förmånsbilen är en laddhybrid.

Personbilar, lätta lastbilar, motorcyklar och mopeder kan laddas skattefritt på arbetsplatsen, liksom elcyklar och elsparkcyklar.

Däremot gäller skattefriheten inte tunga bussar och lastbilar, husbilar, traktorer och terrängfordon.

Både elbilar och hybrider

Skattefriheten gäller dock både rena elbilar och laddhybrider och det har ingen betydelse om bilen är den anställdes eller om det rör sig om en förmånsbil.

Det är skattefritt om elen kommer från en laddningspunkt eller eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren och finns i anslutning till arbetsplatsen.

Det spelar däremot ingen roll om det är en laddningspunkt som ägs av arbetsgivaren eller om det är en som arbetsgivarenhyr eller disponerar på något annat sätt, påpekar Björn Lundén.

Det är däremot alltså inte skattefritt att ladda vid exempelvis publika laddstationer om arbetsgivaren betalar för en sådan laddning.

Personer med arbetsplats i bostaden gör normalt inte arbetsresor, resonerar man, och därför är laddning vid arbetsplatsen när den anställdes bostad är arbetsplatsen inte skattefri.

Skattefri laddning permanent, bättre regler för laddhybrider och – för att göra paketet komplett – skattefritt även att ladda elcykeln på jobbet.

Kan erbjuda bara vissa

En skillnad mot andra personalvårdsförmåner är att det inte krävs att hela personalen ska få erbjudandet för att det ska vara skattefritt.

Arbetsgivaren kan välja att bara erbjuda vissa anställda skattefri laddning. Vilka som får erbjudandet är då upp till arbetsgivaren ensidigt att besluta.

Lagändringarna trader i kraft 1 juli i år och innehåller alltså en förbättring när det gäller laddhybriderna gentemot nuvarande regler.

Anställda med laddhybrid som förmånsbil får rätt till skattefri milersättning för tjänsteresor även om bilen laddats gratis på arbetsplatsen, när lagen träder i kraft vid halvårsskiftet.

