Varning: Var tredje bilförare riskerar böter

När vintern närmar sig och det är dags att byta till vinterdäck visar en ny undersökning att många svenska bilförare kör med farligt låg kunskap om de lagkrav som styr säkerheten på vägarna.

Nästan var tredje bilist tror felaktigt att mönsterdjupet för vinterdäck kan vara lika lågt som kravet för sommardäck, en riskabel missuppfattning som kan leda till både böter på tusentals kronor och ökade olycksrisker.

Samtidigt är korrekt underhåll och förvaring avgörande för att däcken ska hålla längre och behålla sin prestanda, något som många kan förbättra.

Stor okunskap om mönsterdjupet kan bli dyrt

Lagen i Sverige föreskriver ett minimikrav på 3 millimeter mönsterdjup för vinterdäck. Men en undersökning från Vianor, bland över 3 500 svenska bilförare, visar att 31 procent av de tillfrågade felaktigt anser att 1,6 millimeter är tillräckligt.

Denna siffra är i själva verket minimikravet för sommardäck.

Att köra med för litet mönsterdjup är inte bara olagligt; det försämrar avsevärt däckets förmåga att leda bort slask och snö, vilket gör bilen svårare att manövrera och leder till längre bromssträckor.

Även om 3 millimeter är lagens minimum, rekommenderar Tomas Jansson, produktchef på Vianor, ett mönsterdjup på minst 4 millimeter vid vinterväglag, eftersom däckens grepp försämras markant innan de når den lagliga minimigränsen.

Tomas Jansson, produktchef på Vianor. (Foto: Vianor)

Denna rekommendation stöds av Goodyear, som menar att vinterdäck förlorar sin effektivitet under 4 millimeter mönsterdjup.

Vinterdäck är obligatoriska mellan den 1 december och den 31 mars om det råder vinterväglag i landet. Vinterväglag definieras som när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.

Regeringen bereder för närvarande nya regler som förväntas förlänga säsongen med krav på vinterdäck till perioden 10 november–10 april.

Den som blir stoppad med sommardäck vid vinterväglag riskerar höjda böter på 2 000 svenska kronor, enligt Riksåklagarens nya föreskrift.

Dubbdäck får användas från den 1 oktober till den 15 april, eller vid vinterväglag.