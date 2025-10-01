Många bilägare har dålig koll på de lagar som omgärdar bytet till vinterdäck, vilket kan leda till både böter och ökad olycksrisk
Varning: Var tredje bilförare riskerar böter
När vintern närmar sig och det är dags att byta till vinterdäck visar en ny undersökning att många svenska bilförare kör med farligt låg kunskap om de lagkrav som styr säkerheten på vägarna.
Nästan var tredje bilist tror felaktigt att mönsterdjupet för vinterdäck kan vara lika lågt som kravet för sommardäck, en riskabel missuppfattning som kan leda till både böter på tusentals kronor och ökade olycksrisker.
Samtidigt är korrekt underhåll och förvaring avgörande för att däcken ska hålla längre och behålla sin prestanda, något som många kan förbättra.
Stor okunskap om mönsterdjupet kan bli dyrt
Lagen i Sverige föreskriver ett minimikrav på 3 millimeter mönsterdjup för vinterdäck. Men en undersökning från Vianor, bland över 3 500 svenska bilförare, visar att 31 procent av de tillfrågade felaktigt anser att 1,6 millimeter är tillräckligt.
Denna siffra är i själva verket minimikravet för sommardäck.
Att köra med för litet mönsterdjup är inte bara olagligt; det försämrar avsevärt däckets förmåga att leda bort slask och snö, vilket gör bilen svårare att manövrera och leder till längre bromssträckor.
Även om 3 millimeter är lagens minimum, rekommenderar Tomas Jansson, produktchef på Vianor, ett mönsterdjup på minst 4 millimeter vid vinterväglag, eftersom däckens grepp försämras markant innan de når den lagliga minimigränsen.
Denna rekommendation stöds av Goodyear, som menar att vinterdäck förlorar sin effektivitet under 4 millimeter mönsterdjup.
Vinterdäck är obligatoriska mellan den 1 december och den 31 mars om det råder vinterväglag i landet. Vinterväglag definieras som när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.
Regeringen bereder för närvarande nya regler som förväntas förlänga säsongen med krav på vinterdäck till perioden 10 november–10 april.
Den som blir stoppad med sommardäck vid vinterväglag riskerar höjda böter på 2 000 svenska kronor, enligt Riksåklagarens nya föreskrift.
Dubbdäck får användas från den 1 oktober till den 15 april, eller vid vinterväglag.
Experternas råd för längre däckliv
För att garantera säkerheten och livslängden på däcken är regelbunden kontroll och korrekt förvaring avgörande.
Experter rekommenderar att kontrollera mönsterdjupet och däcktrycket minst en gång i månaden, skriver Jansson på Vianor. Den maximala rekommenderade livslängden för ett däck är tio år från tillverkningsdatumet, och det bör inte köras på i mer än sex år totalt.
När sommardäcken tas av i början av oktober och ställs undan för säsongen är det viktigt att förvara dem rätt. Felaktig förvaring kan göra att gummit torkar, spricker eller förlorar sina viktiga egenskaper, vilket äventyrar säkerheten, skriver Goodyear.
Det här är bästa däcket i vinter
Däcktestet avslöjar en överraskande vinnare, ett val som kan spara dig pengar. Läs om varför de nya reglerna förändrar allt. I det årliga
Goodyears bästa råd för en hållbar däckförvaring inkluderar:
- Tvätt: Däcken ska tvättas noggrant med varmt såpavatten och torka helt.
- Lufttätt: Placera däcken i lufttäta påsar där så mycket luft som möjligt pressas ut, eller förvara dem i ett mörkt utrymme.
- Skydd: Förvaringen ska alltid ske inomhus, skyddad från solljus, fukt och kraftiga temperatursvängningar.
- Golv: Undvik att placera däcken direkt på betonggolv på grund av risk för fuktansamling.
Vid montering av vinterdäcken är däckrotation viktigt för att säkerställa att slitaget fördelas jämnt, påpekar Goodyear.
Detta bör göras enligt fordonstillverkarens riktlinjer, alternativt vid varje säsongsskifte. Bra vinterdäck är en viktig investering, men korrekt underhåll är nyckeln till att maximera deras fördelar, skriver Ben Glesener, Senior Director Technology Consumer EMEA på Goodyear.
Experten: Tre vanligaste misstagen i trafiken
Ny statistik avslöjar en skrämmande ökning av olyckor i trafiken under de soliga månaderna. Men det finns knep för att skydda dig. Trots sol och behagligt
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
