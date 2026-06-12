När stora teknikbolag bråkar om marknadsandelar inom autonoma bilar arbetar Volvo framåt sakta men säkert – annat var det för tio år sedan när Drive me-projektet var i full gång.
Han testkörde Volvos självkörande XC90 – köpte sen en Tesla
Sverige och Europa ligger tillsynes efter i teknikutvecklingen kring autonoma – eller självkörande – fordon. I USA bråkar Tesla och Waymo om marknadsandelar, men Alphabet-ägda Waymo har ett försprång med sina drygt 3000 förarlösa bilar.
Kina, som också står på frontlinjen i teknikutvecklingen, har bland andra Baidu som skjutsar runt taxikunder utan förare i bilen.
I EU är det Nederländerna, och nu senast Danmark, som godkänt Teslas förfrågningar om att få använda bolagets semiautonoma teknik på vägarna. Då handlar det om avancerad förarassistans, inte helt och hållet självkörande fordon.
Volvo: ”Världens mest ambitiösa experiment inom offentlig autonom körning”
Volvo, som ofta har varit teknikpionjärer, har inte gjort mycket väsen kring egen självkörande teknik i det senaste. Men för drygt tio år sedan var det annorlunda.
Då arbetades det flitigt med funktionen Drive me, vilket var Volvos dåvarande satsning på autonom teknik i personbilar, enligt GP.
I Volvos egna ord, från ett pressmeddelande 2016: ”Drive Me, världens mest ambitiösa experiment inom offentlig autonom körning”.
Man slog då på stora trumman och annonserade att några familjer i Göteborg skulle få agera testförare. Paula och Alex Hain, som GP intervjuat, var två av dem.
”Vi hade förmånen att få köra bilen i över ett år och fick även testa riktig självkörning på Volvos
testbana”, berättar Alex.
Projektet mötte dock ett abrupt hinder, och tog slut, när Transportstyrelsen beslutade att godkännandet för självkörande bilar skulle dröja längre än vad man planerat för.
”Volvo hade gjort oss nyfikna på självkörande bilar, så vi köpte en Tesla efter det”, säger han Alex Hain.
Godkännandet dröjer fortfarande, men Volvo arbetar flitigt
Som Dagens PS tidigare rapporterat dröjer Sverige fortfarande med godkännandet av den autonoma körtekniken. Tesla har dock fått godkänt att testköra semiautonoma bilar med säkerhetsförare i fem svenska kommuner.
Och hos det Volvo-ägda teknikbolaget Zenseact går utvecklingen mot självkörande bilar snabbare än någonsin förut.
”Vi har skapat en fysisk AI-modell. Den är som Open AI:s och Anthropics språkmodeller, men
förutser i stället fysiska händelser. Vi kan mata in en tio sekunders trafiksituation in i ett
neuronnätverk och ur AI-modellen kommer: Så här ska bilen köra. Det har skett oerhört mycket
inom det här området de senaste fem åren”, förklarar Erik Coelingh, teknikchef på Zenseact, för GP.
Trots högt tempo stressas det inte.
”Vi kommer aldrig att vara först med den här tekniken. För oss är det viktigt med säkerhet”,
säger han.
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