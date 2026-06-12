Han testkörde Volvos självkörande XC90 – köpte sen en Tesla

Kina, som också står på frontlinjen i teknikutvecklingen, har bland andra Baidu som skjutsar runt taxikunder utan förare i bilen.

I EU är det Nederländerna, och nu senast Danmark, som godkänt Teslas förfrågningar om att få använda bolagets semiautonoma teknik på vägarna. Då handlar det om avancerad förarassistans, inte helt och hållet självkörande fordon.

Volvo: ”Världens mest ambitiösa experiment inom offentlig autonom körning”

Volvo, som ofta har varit teknikpionjärer, har inte gjort mycket väsen kring egen självkörande teknik i det senaste. Men för drygt tio år sedan var det annorlunda.

Då arbetades det flitigt med funktionen Drive me, vilket var Volvos dåvarande satsning på autonom teknik i personbilar, enligt GP.

I Volvos egna ord, från ett pressmeddelande 2016: ”Drive Me, världens mest ambitiösa experiment inom offentlig autonom körning”.

Man slog då på stora trumman och annonserade att några familjer i Göteborg skulle få agera testförare. Paula och Alex Hain, som GP intervjuat, var två av dem.

”Vi hade förmånen att få köra bilen i över ett år och fick även testa riktig självkörning på Volvos

testbana”, berättar Alex.

Projektet mötte dock ett abrupt hinder, och tog slut, när Transportstyrelsen beslutade att godkännandet för självkörande bilar skulle dröja längre än vad man planerat för.

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”Volvo hade gjort oss nyfikna på självkörande bilar, så vi köpte en Tesla efter det”, säger han Alex Hain.