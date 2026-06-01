Tesla får OK för FSD-tester i fyra svenska kommuner

Efter det nederländska godkännandet väntar en omröstning för ett bredare godkännande i EU:s medlemsstater. Enligt uppgifter ska en sådan omröstning ske i oktober – men redan nu ska Transportstyrelsen ha gett Elon Musks bolag ett godkännande för att testa självkörande bilar i flera svenska kommuner.

Dagens PS skrev i våras att en kommunpolitiker från Mullsjö ville få de autonoma bilarna till just hans kommun. Och enligt Nerikes Allehanda verkar hans önskning ha blivit sanning. Tillsammans med Askersund, Haninge och Sunne är Mullsjö en av de fyra nya kommuner som Tesla nu kan få testa sina självkörande bilar i.

Model 3 med FSD

Sammantaget handlar det om tre Model 3 som har stöd för Full Self Driving (Supervised) som ska rulla i de svenska kommunerna. Supervised-delen innebär att det alltid ska finnas en förare i bilen som är redo att ingripa vid behov.

Än är det dock inte fritt fram för Tesla. Transportstyrelsens beslut kan överklagas fram till 2 juni.

Tesla har sedan tidigare tillstånd att genomföra tester i Nacka