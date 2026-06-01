Tesla får efterlängtade godkännanden från Transportstyrelsen om att testa FSD i ytterligare svenska kommuner.
Tesla får OK för FSD-tester i fyra svenska kommuner
Tesla har varit drivande i att få sin självkörande teknik godkänd i EU, och därmed Sverige. Bolaget började sitt kampanjande i Nederländerna och fick i mitten av april tummen upp från RDW, som är den nederländska motsvarigheten till Transportstyrelsen.
Efter det nederländska godkännandet väntar en omröstning för ett bredare godkännande i EU:s medlemsstater. Enligt uppgifter ska en sådan omröstning ske i oktober – men redan nu ska Transportstyrelsen ha gett Elon Musks bolag ett godkännande för att testa självkörande bilar i flera svenska kommuner.
Dagens PS skrev i våras att en kommunpolitiker från Mullsjö ville få de autonoma bilarna till just hans kommun. Och enligt Nerikes Allehanda verkar hans önskning ha blivit sanning. Tillsammans med Askersund, Haninge och Sunne är Mullsjö en av de fyra nya kommuner som Tesla nu kan få testa sina självkörande bilar i.
Model 3 med FSD
Sammantaget handlar det om tre Model 3 som har stöd för Full Self Driving (Supervised) som ska rulla i de svenska kommunerna. Supervised-delen innebär att det alltid ska finnas en förare i bilen som är redo att ingripa vid behov.
Än är det dock inte fritt fram för Tesla. Transportstyrelsens beslut kan överklagas fram till 2 juni.
Tesla har sedan tidigare tillstånd att genomföra tester i Nacka
Kritiska mejl
Det är ingen hemlighet att Tesla brottas med riktigt dåliga siffror gällande hur många bilar som klarar första besiktningen. Och när det talas om den självkörande tekniken får Tesla ofta kritik för att de har höga antal incidenter sett till hur många mil den samlade flottan har rullat.
Det är alltså inte utan fog som högt uppsatta nordiska tjänstemän ställt sig kritiska till ett brett godkännande av Teslas FSD i EU:S medlemsstater.
I mejlkorrespondens som Reuters fått tillgång till uppdagas orosmoln kring Teslas aggressiva kampanj för att få tekniken godkänd i EU.
Hans Nordin, utredare på Transportstyrelsen, ska ha uttryckt förvåning över att Teslas FSD kan köra över hastighetsgränsen.
Jukka Juhola, från finska transportmyndigheten, undrar över systemets förmågor i vinterförhållanden:
”Presenterar de verkligen ett system som möjliggör handsfree-körning även på isiga vägar i 80 km/h?” frågade Juhola i ett mejl till kollegor. Också hur systemet skulle hantera älgar på vägarna har ifrågasatts.