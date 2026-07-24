Krig och inflation stoppar inte superyachter – eliten löser med lån

Enligt branschtidningen Boat International fortsätter förmögna köpare att investera i lyxjakter, samtidigt som finansieringslösningarna blir allt viktigare när det ekonomiska läget förändras.

”Den nuvarande osäkerheten understryker vikten av flexibla finansieringsstrategier”, säger Steven Hawkins, chef för specialutlåning på J.P. Morgan International Private Bank, till tidningen.

Finansierar med lån

I takt med att räntorna rör sig upp och ned väljer fler köpare att finansiera delar av köpet i stället för att betala kontant. På så sätt kan kapital frigöras för andra investeringar samtidigt som köparen får större ekonomisk flexibilitet.

Även andra aktörer inom yachtfinansiering ser samma utveckling. Andrew Blundell på finansbolaget Close Brothers säger att många kunder medvetet använder belåning trots att de har råd att betala hela köpesumman.

”Likviditet är särskilt viktig i tider av ekonomisk och politisk osäkerhet. Många vill behålla kapital för framtida möjligheter eller andra investeringar”, säger han till Boat International.

Pressas av stigande kostnader

Men branschen pressas också av stigande kostnader. Löner för besättning, försäkringar, underhåll och ombyggnationer har blivit dyrare, vilket påverkar ägandet av stora fritidsbåtar.

Trots det bedömer branschen att efterfrågan på attraktiva objekt fortfarande är stark. Nya superjakter och eftertraktade begagnade modeller är fortfarande en bristvara, vilket gör att många köpare väljer att slå till trots det osäkra omvärldsläget.

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