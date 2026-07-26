Subarus krassa erkännande: Vi har blivit tråkiga

Carscoops konstaterar att STI försvunnit och att WRX sportsedan blivit ”mindre lekfull”. Även om budskapet som trummats påståtts vara nya och spännande koncept har det inte inneburit någon större förändring för kunderna.

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Ska bli roligare att ratta Subaru

För att råda bot på kräftgången skapar Subaru nu, framgår det, en division som ska göra bilarna mer attraktiva och roligare att köra.

Företaget uppges i en rapport från Japan – som refereras – ha etablerat ett nytt huvudkontor för produktinnovation. I det ingår ett planeringskontor för sportfordon som syftar till att väcka liv i körglädjen för Subaru på nytt.

Det här är något som bilmärket borde ha gjort för flera år sedan, skriver Carscoops.com.

Tetsuro Fujinuki, Subarus tekniska chef, sticker inte under stolen med det utan tillstår i en intervju att det gamla sättet att tänka skrotas.