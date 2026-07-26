Nu lägger Subaru i en högre växel för hotta upp sina prestandabilar med lansering av en ny division med fokus på sportbilar.
Subarus krassa erkännande: Vi har blivit tråkiga
Japanska Subaru har under ett helt årtionde ägnat sig åt att presentera bilar som kan betecknas som tråkiga.
Konceptet beskrivs som dött och köparna av företagets bilmodeller har fått uppleva hur fordonen glidit allt längre bort från det som stavas framgång.
Carscoops konstaterar att STI försvunnit och att WRX sportsedan blivit ”mindre lekfull”. Även om budskapet som trummats påståtts vara nya och spännande koncept har det inte inneburit någon större förändring för kunderna.
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Ska bli roligare att ratta Subaru
För att råda bot på kräftgången skapar Subaru nu, framgår det, en division som ska göra bilarna mer attraktiva och roligare att köra.
Företaget uppges i en rapport från Japan – som refereras – ha etablerat ett nytt huvudkontor för produktinnovation. I det ingår ett planeringskontor för sportfordon som syftar till att väcka liv i körglädjen för Subaru på nytt.
Det här är något som bilmärket borde ha gjort för flera år sedan, skriver Carscoops.com.
Tetsuro Fujinuki, Subarus tekniska chef, sticker inte under stolen med det utan tillstår i en intervju att det gamla sättet att tänka skrotas.
Inget val – måste skrida till verket
”Vi bestämde oss för att sluta göra saker på det gamla sättet. För att det är tråkigt”, medger Fujinuki.
Det är ingen tvekan om att biltillverkaren är nöd och tvungen att agera. Konkurrenterna går framåt medan Subaru har kört fast med sina prestandabilar, konstaterar Autoblog.
”Subarus rykte byggdes på rallymaskiner som WRX STI, Legacy GT, Forester XT och andra turboladdade, fyrhjulsdrivna prestandabilar. Ändå har entusiastsidan av branschen stadigt krympt under det senaste decenniet. Vid det här laget är det som en Hawkeye WRX STI som ruttnar bort på ett fält”, skriver Carscoops och minns hur WRX STI försvann i stället för att utvecklas till en flaggskeppsmodell.
Nysatsningen på sportbilar välkomnas
Återstår att se om Subaru nu lyckas skaka liv i sina prestandabilar igen, det är ingen garanti även om företaget nu smäller upp en ny enhet fokuserad på sportbilskonceptet.
Draget ses emellertid som ett steg i rätt riktning, ”ett mycket mer meningsfullt åtagande än ytterligare ett flashigt koncept som presenteras på en bilmässa”, heter det.
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