Bil sveptes ned i en bäck – Waymo pausar verksamhet

Innan dess, runt årsskiftet, bjöd Waymo på en ännu galnare händelse: En kvinna överraskades av en okänd man som krupit ned i Waymo-bilens bagagelucka och lyckats låsa in sig själv, den förarlösa bilen kunde nämligen inte hjälpa honom ut.

Också i Kina, där de självkörande taxibilarna är på väg att bli vardagsmat, sker det visst krångel. I april orsakade ett tekniskt fel att hundratals bilar från Baidu blev stående längs Wuhans gator.

Waymo-bil sveptes ned i en bäck

Nu senast det Waymo fått uppmärksamhet igen. Delar av verksamheten har pausats på grund av att bilarna haft svårt att navigera kring och hantera hinder, rapporterar BBC.

Det amerikanska företaget utfärdade nyligen en återkallelse av tusentals robotaxibilar efter en incident den 20 april i Texas, då en tom Waymo-bil körde in på en översvämmad väg och sveptes med ner i en bäck.

Efter en liknande incident i Georgia, sade en talesperson för Waymo att företaget hade utökat det tillfälliga stoppet till fem städer – fyra i Texas samt Atlanta – ”av överdriven försiktighet”.

Företaget berättade också att man hade stoppat tjänsten på amerikanska motorvägar medan man arbetar med att förbättra bilarnas prestanda i vägarbetsområden.

Waymo planerar att lansera sina robottaxier i London senare i år, och har uppgett att ”säkerheten är av högsta prioritet”.

