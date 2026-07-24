Skattesänkningen på diesel utraderad

Den dramatiska utvecklingen i Mellanöstern, bland annat med nya attacker mot oljefartyg, ligger bakom den senaste tidens prisuppgångar.

Sedan den 1 juli, när skatten sänktes, har priset på diesel stigit med 4,30 kronor och per liter kostar dieseln på fredagen cirka 20,59 kronor enligt kedjornas listade företagspriser.

Bensinpriset har också gått upp, fast något mindre – plus 1,80 kronor per liter sedan den 1 juli till ett pris inför helgens bilturer på cirka 16,19 kronor för företagskunder.

Företagspriserna på fossila drivmedel ligger normalt cirka 30 öre per liter över hushållspriserna.